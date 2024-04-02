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Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace

VK WorkSpace меняет систему оплаты за облачные сервисы корпоративных коммуникаций для бизнеса. Новая модель тарификации позволит компаниям оплачивать услуги платформы на необходимое количество пользователей с точностью до одного человека и оптимизировать затраты.

Раньше компании платили за пакеты с фиксированным количеством сотрудников — 10, 30, 100, 300 и так далее. С новым подходом бизнес может выбрать, на какое количество сотрудников подключить доступ к сервисам, и гибко управлять подпиской. Она включает в себя расширенную функциональность корпоративной почты, календаря, мессенджера, видеоконференций, диска и онлайн-редактирования документов.

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Цифровизация

«Сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие сотрудников и повышают продуктивность работы команд. Мы меняем модель оплаты VK WorkSpace, чтобы бизнес мог эффективно использовать бюджет и сократить издержки на ПО. При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав заявку на сайте VK WorkSpace до 10 апреля, они смогут получить бесплатный доступ к инструментам на три месяца», — сказал руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков.

Подключить тариф «Выгодный» уже можно самостоятельно в кабинете или дождаться окончания оплаченного периода по прежней модели — по его завершении тариф изменится автоматически. Для крупных компаний также доступен тариф «Индивидуальный», его можно подключить по подписке или развернув на собственных серверах по модели on-premises. Тариф гибко настраивается в соответствии с уникальными потребностями бизнеса.

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