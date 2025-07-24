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VK Tech внедрила технологию SSO в VK WorkSpace

В SaaS-версии коммуникационной платформы VK WorkSpace от VK Tech реализована поддержка SSO (Single Sign-On, единая точка входа). Технология позволяет настроить для пользователей быстрый и безопасный вход во все сервисы по единому логину и паролю, повысить уровень защиты данных и удобство работы.

Пользователям больше не нужно несколько раз вводить логин и пароль, чтобы войти в «Почту», «Календарь», «Диск», «Документы», «Мессенджер» и другие сервисы платформы. Благодаря технологии SSO, работающей по протоколу OpenID Connect, в приложении VK Teams появилась сквозная авторизация: сотрудник один раз вводит учетные данные — и автоматически получает доступ ко всем инструментам для совместной работы и делового общения.

SSO помогает защитить корпоративные данные от утечек и кибератак. Администраторы могут использовать эту технологию, чтобы централизованно управлять доступами к сервисам, а также использовать дополнительную защиту: например, многофакторную аутентификацию.

Благодаря SSO-авторизации дополнительные параметры пользователя — номер телефона, должность, адрес — будут автоматически загружаться в JWT-токене со стороны провайдера аутентификации при каждом входе в сервисы.

Использование единых учетных данных также снижает нагрузку на техподдержку компании: сотрудники реже теряют пароли и, соответственно, реже обращаются за помощью для восстановления доступа.

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«Единая точка входа в сервисы упрощает управление учетными записями для администраторов и снижает риск утечки аутентификационных данных. Также SSO решает проблему слабых паролей, позволяет применять централизованные парольные политики, облегчает внедрение многофакторной аутентификации. Это, в свою очередь, ведет к повышению защищенности сервисов», — сказал директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

Функциональность доступна для клиентов на тарифе «Индивидуальный».

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