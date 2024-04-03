VK выпустил тариф «Выгодный» для своего конкурента Slacks. В отдельных случаях стало дороже

О новой системе тарификации

VK изменяет модель тарификации своей коммуникационной платформы для бизнеса VK Workspace, которая включает в себя корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов.

Все эти сервисы находятся в едином пространстве, доступны в режиме одного окна и управляются из общей административной панели. При этом у продуктов есть несколько независимых слоев защиты. Платформу можно развернуть на серверах компании (On-Premises) или использовать в облаке (SaaS). Сервисы входят в реестр российского ПО и соответствуют требованиям ФЗ-152.

Новая система тарификации предоставляет компаниям возможность оплачивать услуги платформы в зависимости от количества пользователей с точностью до одного человека, что позволяет оптимизировать расходы.

На данный момент VK предлагает два тарифа: «Выгодный» — работает для компаний с количеством пользователей до 500 человек и «Индивидуальный» — предусмотрен для крупных компаний и не имеет ограничений по количеству пользователей. Также в данном тарифе предусмотрено неограниченное место на диске и помощь в миграции на VK Workspace.

Выгоднее ли это для пользователей

Ранее компании приобретали пакеты с определенным количеством сотрудников — 10, 30, 100, 300. С новой моделью бизнес может выбирать количество сотрудников, которым будет предоставлен доступ к сервисам, и гибко управлять подпиской. В эту модель входят более расширенные возможности для корпоративной почты, календаря, мессенджера, видеоконференций, облачного хранилища и онлайн-редактирования документов.

Image by yanalya on Freepik VK Workspace вводит новую систему тарификации

Старый тариф «Все включено» имел следующие цены: для 10 пользователей — 1490 руб. в месяц или 14,39 тыс. руб. в год. Для 30 пользователей — 4190 руб. в месяц или 39,9 тыс. руб. в год. Для 100 пользователей — 9690 руб. в месяц или 92,9 тыс. руб. в год. И для 300 пользователей — 31,19 тыс. руб. в месяц или 298,9 тыс. руб. в год.

Новый тариф имеет фиксированную цену за одного пользователя — 159 руб. при учете полного комплекта возможностей тарифа. Для небольшой компании со 100 пользователей на год такой тариф выйдет 190,8 тыс. руб., что дороже старого на 98 тыс. руб.

Однако, если раньше компаниям приходилось обеспечивать, например, 40 пользователей, то приходилось брать пакет на 100, при этом сильно переплачивать. Для примера возьмем те же 40 пользователей, тариф для них обойдется в 76 тыс. руб. в год, что на 16 тыс. дешевле, чем старый. Или, компании требовалось обеспечить 120 сотрудников, то раньше им приходилось покупать пакет на 300 пользователей, из-за чего они платили на 70 тыс. рублей больше, чем сейчас. Учитывая это, можно сделать вывод, что все зависит от потребностей компании, где-то стало более выгодно, где-то менее. Собеседник CNews из компании VK рассказал, что помимо настраиваемой цены вырос сам объем услуг, например: раньше выделялся объём диска на домен, сейчас на пользователя.

Что с аналогами

После начала специальной военной операции в феврале 2022 г. из России ушли все крупные компании, предоставляющие программное обеспечение для корпоративных услуг, такие как Google Workspace и Slack. Из отечественных продуктов на рынке остались VK Workspace и «Яндекс 360 для бизнеса».

Сравнение между VK Workspace и «Яндекс 360 для бизнеса» можно провести очень условно, так как предоставляемые услуги немного отличаются. «Яндекс» предлагает компаниям три тарифа: «Базовый» — 249 руб., «Оптимальный» — 469 руб. и «Расширенный» — 1399 руб. в месяц за одного пользователя сервиса. За подключение «Базового» тарифа компания-пользователь получает: 100 гигабайт места на диске на одного пользователя, 1500 писем в рассылках, видеовстречи без ограничений по времени и отключение рекламы.

В VK Workspace по тарифу «Выгодный» компания получает: также 100 гигабайт места на диске на одного пользователя, неограниченный размер почтового ящика и не ограниченные по времени видеовстречи.