Astra Linux Embedded — новый тип лицензий на ОС Astra Linux для промышленности

ГК «Астра» и дистрибьютор ПО для производителей специализированных компьютерных и IoT-устройств ООО «Кварта технологии» представляют Astra Linux Embedded — новый тип лицензирования ОС Astra Linux Special Edition. Этот тип лицензий доступен производителям специализированных решений фиксированного назначения: продуктов для обеспечения безопасности и видеонаблюдения, касс, киосков, промышленных контроллеров, средств автоматизации, СХД, СКУД, транспортных ПК и прочих узкоспециализированных устройств для широкого спектра отраслей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Ожидается, что Astra Linux Embedded будет использоваться для сфер транспорта, энергетики, ЖКХ, производства, включая приборо- и автомобилестроение, а также в финансовом секторе, ритейле и других отраслях.

В число ключевых преимуществ Astra Linux Embedded входят оптимизированное под потребности ОЕМ-производителей выгодное ценообразование, расширенные сроки жизненного цикла ПО и технической поддержки, доступность и отсутствие привязки к конечному пользователю. В зависимости от своих потребностей заказчики могут выбирать как клиентские, так и серверные лицензии на Astra Linux Special Edition.

«С запуском Astra Linux Embedded у российских производителей “умных” устройств появилась отечественная альтернатива зарубежным операционным системам для встраиваемого применения, не подверженная санкционным рискам, обладающая всеми необходимыми сертификатами и выгодным лицензированием», — сказал Валерий Дробышевский, коммерческий директор компании «Кварта технологии».

«Мы всегда стремимся сделать свою продукцию как можно универсальнее, чтобы она оптимально подходила для самых разнообразных сценариев и сфер применения. Внимательно отслеживая ситуацию на рынке, мы анализируем актуальные запросы и оперативно предлагаем новые решения или доработанные существующие, а также адаптируем условия их предоставления и поддержки под потребности заказчиков. Видя, что нашей промышленности сейчас нужны дополнительные возможности в части ценообразования и услуг поддержки, мы вместе с коллегами из компании «Кварта технологии» предлагаем Astra Linux Embedded. Надеемся, что этот удобный вариант лицензирования станет оптимальным решением для клиентов», — отметил Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Кварта технологии» основано в 1997 г. и является поставщиком программного обеспечения и облачных сервисов для рынка встраиваемых систем и IoT в России и странах СНГ. Компания предоставляет услуги по лицензированию, разработке и обучению в области встраиваемых решений, помогая производителям из разных стран создавать интеллектуальные системы и устройства в кратчайшие сроки.