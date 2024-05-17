Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа новой серии планшетов Apple в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При оформлении предзаказа на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11, iPad Pro 13 все покупатели гарантированно получают 20% кэшбека. Период проведения акции – до 17 июня 2024 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Модельная линейка состоит из двух версий планшетов iPad Air на чипе M2 с диагоналями 11 и 13 дюймов, двух iPad Pro с теми же габаритами на чипе M4, обновленный стилус Apple Pencil Pro с множеством интересных функций и съемные планшетные клавиатуры Magic Keyboard, которые могут использоваться только с версией Pro.

Apple iPad Air

Оба iPad Air работают на базе 5-нанометрового чипа M2, что означает потенциальное увеличение производительности до 50%. Визуально iPad Air в обоих вариантах предложил расположение глазка фронтальной камеры на длинной стороне гаджета, что стало ожидаемой доработкой, потому что мало кто пользуется планшетом вертикально во время звонков и видеоконференций. Разрешение и фронтальной камеры, и основного сенсора — 12 МП.

Немаловажный апгрейд касается звука 13-дюймовой версии. У нее улучшены качество, громкость и уровень басов.

Объем памяти обеих версий iPad Air от 128 ГБ до 1 ТБ. В наличии несколько цветовых решений – розовый, золотой, черный и голубой оттенки. Оба iPad Air совместимы с Apple Pencil второго поколения, новым Pencil Pro и предыдущей версией клавиатуры Magic Keyboard. Обе версии выпускаются с USB-C портом для зарядки и подключения сторонних устройств.

Apple iPad Pro

Apple представила две вариации iPad Pro на 3-нанометровом чипе M4, основной акцент сделан на приросте производительности и уменьшении тепловыделения. В плане производительности новый iPad Pro мощнее нового iPad Air примерно на 50%. А вот графически M4 лучше M2 в четыре раза. iPad Pro представлены в вариации на 11 и 13 дюймов, именно 13-дюймовая версия стала самым тонким устройством Apple — ее толщина 5,1 мм против 5,3 мм у 11-дюймовой версии Pro.

Что касается экрана — то это первый случай, когда Apple выпустит iPad с OLED-дисплеем по технологии Tandem OLED Display, когда две такие панели объединяются в одну. Благодаря этому в HDR-режиме достигается высокая яркость в 1600 нит. Обе вариации поддерживают частоту обновления 120 Гц, что немаловажно для геймеров и тех, кто работает с видео.

Нововведения коснулись и камер. В этом поколении планшетов не будет широкоугольной камеры, ее заменил датчик глубины LiDAR. Основной датчик остался примерно на том же уровне без значительных улучшений.

Вариации памяти шире, чему у iPad Air — от 256 ГБ до 2 ТБ.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.