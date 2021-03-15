Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео

Microsoft работает над вторым поколением Surface Duo – смартфона на Android в складном корпусе с двумя полноценными дисплеями. Первое поколение поступило в продажу осенью 2020 г., но не во всех странах, кроме того, оно, имея массу отмеченных пользователями достоинств, характеризуется еще и целым ворохом программных и аппаратных проблем. В новом Surface Duo 2 Microsoft собирается побороть их все.

Новый смартфон Microsoft

Корпорация Microsoft планирует выпустить второе поколение Android-смартфона Surface Duo, анонсированного еще в октябре 2019 г. и поступившего в продажу спустя еще год. Новый мобильник, по данным Windows Latest, факт разработки нового мобильника подтверждают инсайдеры в мобильном подразделении корпорации.

Оригинальный Surface Duo стал первым смартфоном, выпущенным Microsoft с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia финской HMD Global. Он работает на операционной системе Google Android потому, что у Microsoft больше нет собственной мобильной ОС - она похоронила Windows 10 Mobile осенью 2017 г.

Технические подробности о Surface Duo 2 отсутствуют, но, по предварительным данным, до релиза аппарата остаются считанные месяцы – его появление запланировано на осень 2021 г. Основная цель Microsoft при разработке Surface Duo 2, как пишет Windows Latest, заключается в избавлении его от проблем, до сих пор преследующих смартфон первого поколения.

Surface Duo первого поколения

Surface Duo первого поколения, несмотря на свой возраст, по-прежнему остается уникальным смартфоном. На сегодняшний день ни один производитель так и не выпустил мобильник с двумя отдельными и полноценными экранами, хотя складных аппаратов на рынке появилось довольно много – Samsung Galaxy Z Fold 2, к примеру, или Motorola RAZR 2019. Одно из преимуществ двух отдельных дисплеев в одном устройстве в том, что замена одного из них в случае поломки или установка нового шлейфа между ними в подавляющем большинстве случаев обойдется пользователю в меньшую сумму по сравнению с заменой цельного гибкого дисплея.

Что не так с Surface Duo

Surface Duo получил положительные отзывы экспертов и пользователей по части дизайна, эргономики и аппаратного обеспечения, а также механизма раскрытия и качества шарниров. Однако популярным его назвать нельзя, и дело здесь не только в ограниченной географии распространения (Microsoft в принципе не продает устройства Surface в России и ряде других стран мира), но и в программной составляющей.

Surface Duo в закрытом состоянии

Владельцы Surface Duo регулярно жалуются на не всегда стабильно работающий интерфейс смартфона. Нестабильность работы Android на Surface Duo проявляется из-за плохой оптимизации прошивки – она не до конца адаптирована под устройства с двумя отдельными экранами. Эта проблема проявилась задолго до выхода смартфона – CNews сообщал, что в феврале 2020 г. Microsoft впервые показала его в действии, а он, как и ОС Windows 98 на презентации в апреле 1998 г., завис.

Microsoft вела прямую трансляцию своего мероприятия, но позже выложила в Сеть запись, на которой момент с зависанием Surface Duo был вырезан. Его заменили кадрами, где аппарат исправно работает и не тормозит.

Сразу после релиза первые покупатели стали жаловаться на проблемы с переносом запущенных приложений с одного экрана смартфона на другой. Также у многих пользователей плохо работало приложение камеры – Microsoft устранила оба дефекта путем обновления прошивки.

Треснувший корпус смартфона

В октябре 2020 г. смартфон Surface Duo вновь оказался в центре внимания – на этот раз пользователи стали жаловаться еще и на плохое качество его пластикового корпуса, который начинал трескаться около разъема зарядки. Еще один недостаток смартфона – его плохая ремонтопригодность. Профильный портал iFixit поставил ему всего 2 балла из 10 возможных, заявив, что если мобильник выйдет из строя, то будет проще купить новый, нежели ремонтировать имеющийся.

Шанс на успех есть

Surface Duo 2 действительно может оказаться значительно более качественным в сравнении со своим предшественником. Пока неясно, собирается ли Microsoft устранять проблемы с корпусом и плохой ремонтопригодностью, но над софтверной частью она, по данным Windows Latest, точно поработает.

Источники портала в Microsoft сообщили, что компания уделит «особое внимание» исправлению и улучшению программного обеспечения, включая многострадальное приложение камеры.

Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 Новое в СХД

В дополнение к этим улучшениям качества Microsoft постепенно расширяет команду, стоящую за Surface Duo 2, наращивая ее за счет инженеров. Согласно многочисленным спискам вакансий, Microsoft собирается создать «мобильный пользовательский интерфейс», который «привнесет самое лучшее от Microsoft в экосистему Android».

Актуальное положение дел

На момент публикации материала Microsoft не подтверждала факт ведущейся разработки Surface Duo 2. В дополнение к новой программной части он может получить и обновленное «железо», включая поддержку сетей пятого поколения, которая в оригинальном Surface Duo полуторалетней давности отсутствует.

Первое впечатление от Surface Duo

На день своего анонса Surface Duo был настоящим флагманом – его собрали на одном из самых топовых тогда процессоров Qualcomm Snapdragon 855, но с того момента Qualcomm успела выпустить еще четыре CPU – Snapdragon 855+, 865, 865+ и новейший Snapdragon 888. Мобильник комплектуется 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, всего одной фотокамерой на 11 Мп (селфи-модуль отсутствует) и батареей на 3577 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Главная отличительная черта смартфона – это два отдельных AMOLED-экрана на 5,6 дюйма каждый с разрешением 1800х1350 точек и соотношением сторон 4:3. В сумме они собираются в 8,1-дюймовую панель с пропорциями 3:2, но между ними имеется значительное расстояние, так что в единый дисплей дисплеи не превращаются.

Начальная цена смартфона в США составила от $1399 (102,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 марта 2021 г.). В настоящее время Surface Duo по-прежнему доступен для приобретения, но по более низкой цене.

11 февраля 2021 г. Microsoft снизила его стоимость в США до $999 (73,1 тыс. руб.) и одновременно объявила о старте его продаж в Европе по цене от 1549 евро ($135,1 тыс. руб.). Смартфону полагается фирменный стилус Surface Slim Pen, но это дополнительный аксессуар стоимостью $107 (7820 руб.).

В России Surface Duo, как и другая аппаратная продукция Microsoft, не продается. Исключение составляют лишь приставки Xbox, аксессуары к ним и компьютерная периферия – мышки, клавиатуры и т. д.