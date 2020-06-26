Samsung готовит сверхдешевый «антикризисный» смартфон, чтобы воевать с Xiaomi

Samsung может выпустить смартфон Galaxy A01 Core стоимостью в пределах $100. Это будет один из самых доступных ее телефонов, и в нем появится давно забытая особенность – съемная задняя крышка, дополненная съемной батареей.

Samsung заинтересовалась бюджетными смартфонами

Компания Samsung планирует выпустить сверхдешевый Android-смартфон для конкуренции с китайскими аппаратами начального уровня, в том числе устройств линейки Xiaomi Redmi. Информацию о его существовании подтвердил авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), опубликовавший его первые высококачественные рендеры.

Бласс нередко распространяет достоверные сведения о готовящихся к релизу новинках крупных брендов, что увеличивает вероятность подлинности изображения грядущего Galaxy A01 Core. К примеру, в январе 2019 г. он рассекретил облик флагманских на тот момент смартфонов Samsung Galaxy S10, раскрыв их подлинный облик за несколько недель до премьеры.

Даты релиза, стоимости и списка стран, в которых Galaxy A01 Core будет продаваться, на момент публикации материала в открытом доступе не было. Тем не менее, некоторые его спецификации уже известны, а его цена, по мнению специалистов профильного ресурса SamMobile, может составить в пределах $100 (6945 руб. по курсу ЦБ на 26 июня 2020 г.).

Galaxy A01 Core будет стоить наравне с недорогими китайскими смартфонами

Для сравнения, в линейке Xiaomi есть смартфон Redmi 7A, в российской рознице оцененный на момент публикации материала в 5500 руб. и превосходящий Galaxy A01 Core по многим техническим параметрам.

Аппаратные спецификации

По прогнозам ресурса 91Mobiles, Samsung Galaxy A01 Core окажется упрощенной версией дебютировавшего в декабре 2019 г. смартфона Galaxy A01. На старте продаж он стоил в пределах тех же $100 (6945 руб.), но располагал дисплеем с намного более тонкой верхней рамкой и вырезом под камеру 5 Мп, а также двойной основной камерой 13+2 Мп, экраном 5,7 дюйма (720x1520 точек, 19:9), 2 ГБ оперативной памяти, 2 ГБ оперативной памяти, несъемной батареей 3000 мАч, 12-нанометровым 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439 и 16 или 32 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy A01

В сравнении с A01 новый A01 Core обладает заметно менее производительной электроникой. 91Mobiles приписывает этому смартфону наличие экрана на 5,14 дюйма с разрешением 720х1480 точек, 1 ГБ оперативной памяти, и 4-ядерного чипа MediaTek MT6739WW на частоте 1,5 ГГц. Управляется все это ОС Android 10 в версии Go – облегченной модификации обычной Android 10, способной работать на устройствах с небольшим объемом оперативной памяти. Поддержка LTE-сетей в смартфоне будет по умолчанию.

Спецификации Galaxy A01 Core утекли их базы Google Play Console

Упомянутый Xiaomi Redmi 7A 5500 руб. предлагает 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, экран 5,45 дюйма, батарею 4000 мАч и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439.

Добавим, что в мае 2020 г. Samsung показала еще один сравнительно недорогой смартфон – Galaxy A21s, относящийся к среднему ценовому сегменту. В России он продается с июня 2020 г. по цене от 16 тыс. руб.

Особенности дизайна

В отличие от подавляющего большинства современных смартфонов Samsung, Galaxy A01 Core не обладает безрамочным дисплеем с вырезом под камеру. Боковые рамки кажутся очень тонкими на фоне чрезвычайно широких (по меркам 2020 г.) верхней и нижней. В то же время экран сохранил вытянутую форму – соотношение сторон 18:9 или больше.

Samsung снизила цену Galaxy A01 Core путем, в том числе, уменьшения числа фотомодулей

На нижней рамке не видны кнопки управления, что может указывать на их расположение непосредственно «в дисплее» в составе интерфейса прошивки. На дисплеем можно рассмотреть прорезь разговорного динамика и глазок фронтальной фотокамеры без собственной подсветки.

О максимальной дешевизне Galaxy A01 Core, помимо его индекса и оформления и лицевой панели, говорит и дизайн задней части корпуса. Она выполнена из рифленого пластика (два цвета корпуса – темно-синий и красный), и на ней нет сканера отпечатков пальцев. На боковых торцах его тоже не видно – вероятно, в данной модели Samsung его не предусмотрела.

По заверениям Эвана Бласса, аккумулятор смартфона, как и его задняя панель, будут съемными. О возможности горячей замены SIM-карт (без отключения АКБ) инсайдер не рассказал.

Также стоит обратить внимание на общее количество фотокамер в Galaxy A01 Core – в дополнение к упомянутой фронтальной есть еще и основная, состоящая всего из одного модуля. Из оснащения у него есть только светодиодная вспышка – какие-либо дополнительные сенсоры, помогающие при съемке, отсутствуют.

Рассмотреть нижний торец Galaxy A01 Core пока не представляется возможным ввиду отсутствия его изображения. Другими словами, пока неизвестно, какому интерфейсу зарядки отдала предпочтение Samsung – устаревшему microUSB 2.0, все еще встречающемуся в бюджетных моделях, или современному симметричному USB-C.