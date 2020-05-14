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Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Samsung выпустит смартфон Galaxy A21s стоимостью в пределах 17 тыс. руб. с аккумулятором на 5000 мАч. Он выйдет на замену прошлогодним моделям А20 и A20s с АКБ меньшей емкостью и получит улучшенный в сравнении с ними набор фотокамер – их станет больше, и каждый сенсор получит более высокое разрешение.

Новый «бюджетник» Samsung

Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон Galaxy A21s на замену моделям Galaxy A20 и A20s. На момент публикации материала аппарат не был анонсирован официально, но его детальные сведения о его спецификациях, как пишет портал WinFuture, появились в свободном доступе в Сети.

Новый Galaxy A21s относится к среднему ценовому сегменту, и в Европе его базовая комплектация с 3 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтным накопителем обойдется покупателю ровно в 200 евро (15,9 тыс. руб.). Топовая версия смартфона, отличающаяся от начальной лишь увеличенным до 64 ГБ объемом внутренней памяти, оценивается в 210 евро (16,8 тыс. руб.). Для сравнения, Galaxy A20s, вышедший в сентябре 2019 г., в российской рознице стоит 13 тыс. руб.

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Galaxy A21s в синем исполнении

Даты премьеры и релиза Galaxy A21s пока не установлены. Смартфон поступит в продажу в синем, черном и белом цветах корпуса.

Новый процессор, экран без Super AMOLED

Согласно доступным спецификациям, новый Galaxy A21s получил те же объемы встроенной и оперативной памяти, что и предшественники, но при этом в нем используется совершенно новый процессор Samsung Exynos 850 – он станет первым смартфоном с этим чипом. Exynos 850 заменил собой восьмиядерный Exynos 7884, на котором основан Galaxy A20 образца марта 2019 г., и в составе которого есть два ядра 1,6 ГГц и шесть ядер 1,3 ГГц. В Galaxy A20s используется восьмиядерный 1,8-гигагерцевый процессор Snapdragon 450 производства Qualcomm. Спецификации Exynos 850 Samsung не раскрывает.

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Черный цвет корпуса Galaxy A21s может оказаться не совсем черным

Дисплей Galaxy A21s достался от предшественников, но только в плане размеров и разрешающей способности – диагональ 6,5 дюйма и разрешение HD+ (1600x720 точек). Это PLS-матрица (аналог IPS), тогда как в А20 и A20s используются панели Super AMOLED. Есть и еще одно отличие – в А20 и A20s фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе, а у Galaxy A21s под нее предусмотрено небольшое отверстие круглой формы в верхнем левом углу матрицы. Сканера отпечатков пальцев под экраном нет – он вынесен на тыльную панель корпуса.

Переработанные фотокамеры

В сравнении с Galaxy A20 и A20s новый А21 располагает более развитым комплектом фотокамер. Передний модуль получил разрешение 13 Мп, а в основном блоке сенсоров стало заметно больше.

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Подобное расположение камер Samsung уже использовала в ряде новых смартфонов

Главная камера Galaxy A21s состоит из четырех сенсоров: основной 48 Мп, широкоугольный с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельная камера для макросъемки. Параметры последнего представителя квартета пока что засекречены. С точки зрения дизайна основного блока A21s копирует флагманскую линейку Galaxy S20, премьера которой состоялась в феврале 2020 г.

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Galaxy A20 заметно отстает от A21s по количеству камер и их разрешению

На фоне предшественников Galaxy A21s сделал большой шаг вперед по части фотовозможностей. Galaxy A20 располагает двойным основным модулем на 13+5 Мп, у Galaxy A21s тыльных камер уже три (13+8+5 Мп), и у обоих разрешение фронтального сенсора составляет 8 мегапикселей.

Аккумулятор большей емкости

Samsung установит в Galaxy A21s батарею на 5000 мАч против 4000 мАч у моделей предыдущего поколения. Время автономной работы смартфона не раскрывается, но, к примеру, Galaxy A20 с АКБ меньшей емкости рассчитан на 26 часов разговоров в сетях 3G, 82 часа воспроизведения музыки, 21 час воспроизведения видео или 13 часов интернета по Wi-Fi на одном заряде.

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Galaxy A20s с тройной основной камерой

Прочие спецификации новинки Samsung включают отдельный вход под наушники, интерфейс зарядки USB-C, прошивку Android 10 с фирменной оболочкой One UI и поддержку сетей LTE (5G-модем в ней не заявлен). Толщина Galaxy A21s составляет 9 миллиметров, а весит он 191 грамм. Толщина А20 и A20s равна 8 мм, а весят эти смартфоны, соответственно, 169 и 183 грамма.



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