Спецпроекты

Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Qualcomm собирается выпустить процессор ARM-процессор SC8280 для настольных ПК и ноутбуков. Это будет прямой конкурент Apple M1, и на его основе производители смогут собирать Windows-компьютеры. Релиз SC8280 предварительно запланирован на 2021 г.

Процессоров будет несколько

Компания Qualcomm работает над новым ARM-процессором с кодовым названием Snapdragon SC8280. Это не очередной чип для смартфонов – по информации портала WinFuture, предназначен он для ноутбуков и для настольных ПК, притом под управлением ОС Windows корпорации Microsoft.

Qualcomm – это один из крупнейших производителей мобильных ARM-процессоров, на протяжении многих лет удерживавший лидерство в этом сегменте. Например, во II квартале 2019 г. ее доля рынка составляла 33%, в III квартале 2019 г. – 31%. Лишь в 2020 г. она начала сдавать позиции, к III кварталу 2020 г. спустившись на второе место с долей 29% и уступив тайваньской MediaTek (31%, статистика CounterPoint Research). Аналитики считают, что по итогам IV квартала 2020 г. Qualcomm вновь вернет себе первое место в рейтинге.

По мнению специалистов портала, создавая Snapdragon SC8280, Qualcomm пытается составить конкуренцию Apple с ее процессором М1 – ARM-решением для MacBook и Mac mini, вышедшим в ноябре 2020 г. и ставшим первым «компьютерным» процессором Apple собственной разработки. Компания теперь использует его вместо CPU производства Intel.

Snapdragon SC8280 – это прямой потомок первых решений Qualcomm для Windows-ноутбуков в виде аппаратных платформ Snapdragon 8cx и 8cx Gen 2. Отличается он от них даже физически – если их габариты составляют 20х15 мм, то размеры SC8280 равны 20х17 мм. Сотрудники WinFuture предполагают, что это может объясняться большим числом ядер, нежели в предшествующих восьмиядерных платформах, но сама Qualcomm пока никак не комментирует это.

qual601.jpg
В обозримом будущем благодаря Qualcomm ARM-компьютеров на Windows может стать в разы больше

Еще одной отличительной чертой SC8280 станет поддержка внушительного (хотя и не предельного) для современных десктопов и ноутбуков объема оперативной памяти. По предварительным данным, модификаций у процессора будет как минимум две, и одна из них сможет работать сразу с 32 ГБ LPDDR4X.

Сам по себе стандарт памяти DDR4 – не самый современный, поскольку, как сообщал CNews, еще в октябре 2020 г. начался выпуск модулей DDR5, а мобильные модули LPDDR5 впервые сошли с конвейера в июне 2019 г. SC8280, по информации WinFuture, сможет работать с ними, но уже в другой своей модификации, и потянет он в данном случае не больше 8 ГБ.

Релиз не за горами

Сроки анонса платформы SC8280 на момент публикации материала известны не были, тем более что с момента показа 8cx Gen 2 (сентябрь 2020 г.) прошло сравнительно немного времени. Между тем, по заверению WinFuture, прототипы процессора уже находятся на стадии тестирования и работают в паре с 14-дюймовыми экранами, что еще раз указывает на их «ноутбучную» направленность. Специалисты портала полагают, что Qualcomm выпустит SC8280 до конца 2021 г.

Все спецификации процессора, в том числе и планируемые нормы его производства, покрыты тайной. Между тем, в нем с высокой долей вероятности появится модем Snapdragon X55, обеспечивающий доступ к сотовым сетям пятого поколения, и это может стать конкурентным преимуществом ноутбуков на его основе перед новыми MacBook на Apple M1, которые подключению к 5G не обучены.

qual603.jpg

Процессор Apple M1

Что касается техпроцесса, то Qualcomm то в ее распоряжении уже имеется первый 5-нанометровый (как и Apple M1) процессор – Qualcomm 888. Это флагманский CPU для смартфонов, появившийся в декабре 2020 г. Возможно, эти же нормы компания применит и для SC8280.

Характеристики предшественников и конкурента

Процессор Snapdragon 8cx Gen 2, на смену которому, по всей видимости, и придет SC8280, представляет собой 64-битный 7-нанометовый процессор с восемью ядрами Kryo 495, тактовую частоту которых Qualcomm не раскрывает. У него есть упрощенная версия Snapdragon 8c – те же 7 нм и 8 ядер, но сами ядра немного другие – Kryo 490 на частоте до 2,45 ГГц. Встроенная в процессор видеоподсистема – это Adreno 675.

qual602.jpg

Snapdragon 8cx - одна из самых актуальных ARM-платформ Qualcomm для WIndows

Snapdragon 8cx Gen 2 имеет 5G-модем, тогда как Snapdragon 8c подключается только к сетям четвертого поколения (LTE, 4G). Snapdragon 8cx первого поколения Qualcomm выпустила в 2018 г. (7 нм, восемь ядер Kryo 495, графика Adreno 680).

Ноутбуки на базе Snapdragon 8cx есть в модельном ряду многих компаний и одна из них – это Samsung, в августе 2020 г. выпустившая лэптоп Galaxy Book S премиум-класса. Это 12-миллиметровый мобильный ПК под управлением Windows 10, заряда батареи которого хватает на 23 часа в режиме воспроизведения видео.

Процессоры Snapdragon 8cx Gen 2 и Snapdragon 8c можно найти в составе ноутбуков IdeaPad 5G и IdeaPad 4G LTE соответственно образца января 2021 г. В каждом из них есть слот под SIM-карту и доступ к сотовым сетям, а также батарея на 20 часов работы.

qual604.jpg

Lenovo IdeaPad 4G LTE с процессором Snapdragon 8c

Компьютеров на чипе Apple M1 на момент публикации материала существовало три – ноутбуки MacBook Air, MacBook Pro 13 и неттоп Mac mini. 5-нанометровый М1, по заявлению Apple, представляет собой единую систему на чипе, в состав которой, помимо основных ядер и видеоподсистемы входят еще и модули памяти. У него 16 млрд транзисторов, восемь ядер CPU, столько же ядер видеокарты и 16 ядер для вычислений, связанных с нейронными сетями. Притом основные восемь ядер поделены поровну на два кластера – четыре энергоэффективных и четыре высокопроизводительных.

Вместе с этим в М1 интегрированы чип безопасности Apple T2 и контроллер ввода-вывода Thunderbolt/USB4. По заверению Apple, ее детище способно выполнять 11 трлн операций в секунду.



Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков

Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane

Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome

Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России

ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом