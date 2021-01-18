Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows

Qualcomm собирается выпустить процессор ARM-процессор SC8280 для настольных ПК и ноутбуков. Это будет прямой конкурент Apple M1, и на его основе производители смогут собирать Windows-компьютеры. Релиз SC8280 предварительно запланирован на 2021 г.

Процессоров будет несколько

Компания Qualcomm работает над новым ARM-процессором с кодовым названием Snapdragon SC8280. Это не очередной чип для смартфонов – по информации портала WinFuture, предназначен он для ноутбуков и для настольных ПК, притом под управлением ОС Windows корпорации Microsoft.

Qualcomm – это один из крупнейших производителей мобильных ARM-процессоров, на протяжении многих лет удерживавший лидерство в этом сегменте. Например, во II квартале 2019 г. ее доля рынка составляла 33%, в III квартале 2019 г. – 31%. Лишь в 2020 г. она начала сдавать позиции, к III кварталу 2020 г. спустившись на второе место с долей 29% и уступив тайваньской MediaTek (31%, статистика CounterPoint Research). Аналитики считают, что по итогам IV квартала 2020 г. Qualcomm вновь вернет себе первое место в рейтинге.

По мнению специалистов портала, создавая Snapdragon SC8280, Qualcomm пытается составить конкуренцию Apple с ее процессором М1 – ARM-решением для MacBook и Mac mini, вышедшим в ноябре 2020 г. и ставшим первым «компьютерным» процессором Apple собственной разработки. Компания теперь использует его вместо CPU производства Intel.

Snapdragon SC8280 – это прямой потомок первых решений Qualcomm для Windows-ноутбуков в виде аппаратных платформ Snapdragon 8cx и 8cx Gen 2. Отличается он от них даже физически – если их габариты составляют 20х15 мм, то размеры SC8280 равны 20х17 мм. Сотрудники WinFuture предполагают, что это может объясняться большим числом ядер, нежели в предшествующих восьмиядерных платформах, но сама Qualcomm пока никак не комментирует это.

В обозримом будущем благодаря Qualcomm ARM-компьютеров на Windows может стать в разы больше

Еще одной отличительной чертой SC8280 станет поддержка внушительного (хотя и не предельного) для современных десктопов и ноутбуков объема оперативной памяти. По предварительным данным, модификаций у процессора будет как минимум две, и одна из них сможет работать сразу с 32 ГБ LPDDR4X.

Сам по себе стандарт памяти DDR4 – не самый современный, поскольку, как сообщал CNews, еще в октябре 2020 г. начался выпуск модулей DDR5, а мобильные модули LPDDR5 впервые сошли с конвейера в июне 2019 г. SC8280, по информации WinFuture, сможет работать с ними, но уже в другой своей модификации, и потянет он в данном случае не больше 8 ГБ.

Релиз не за горами

Сроки анонса платформы SC8280 на момент публикации материала известны не были, тем более что с момента показа 8cx Gen 2 (сентябрь 2020 г.) прошло сравнительно немного времени. Между тем, по заверению WinFuture, прототипы процессора уже находятся на стадии тестирования и работают в паре с 14-дюймовыми экранами, что еще раз указывает на их «ноутбучную» направленность. Специалисты портала полагают, что Qualcomm выпустит SC8280 до конца 2021 г.

Все спецификации процессора, в том числе и планируемые нормы его производства, покрыты тайной. Между тем, в нем с высокой долей вероятности появится модем Snapdragon X55, обеспечивающий доступ к сотовым сетям пятого поколения, и это может стать конкурентным преимуществом ноутбуков на его основе перед новыми MacBook на Apple M1, которые подключению к 5G не обучены.

Процессор Apple M1

Что касается техпроцесса, то Qualcomm то в ее распоряжении уже имеется первый 5-нанометровый (как и Apple M1) процессор – Qualcomm 888. Это флагманский CPU для смартфонов, появившийся в декабре 2020 г. Возможно, эти же нормы компания применит и для SC8280.

Характеристики предшественников и конкурента

Процессор Snapdragon 8cx Gen 2, на смену которому, по всей видимости, и придет SC8280, представляет собой 64-битный 7-нанометовый процессор с восемью ядрами Kryo 495, тактовую частоту которых Qualcomm не раскрывает. У него есть упрощенная версия Snapdragon 8c – те же 7 нм и 8 ядер, но сами ядра немного другие – Kryo 490 на частоте до 2,45 ГГц. Встроенная в процессор видеоподсистема – это Adreno 675.

Snapdragon 8cx - одна из самых актуальных ARM-платформ Qualcomm для WIndows

Snapdragon 8cx Gen 2 имеет 5G-модем, тогда как Snapdragon 8c подключается только к сетям четвертого поколения (LTE, 4G). Snapdragon 8cx первого поколения Qualcomm выпустила в 2018 г. (7 нм, восемь ядер Kryo 495, графика Adreno 680).

Ноутбуки на базе Snapdragon 8cx есть в модельном ряду многих компаний и одна из них – это Samsung, в августе 2020 г. выпустившая лэптоп Galaxy Book S премиум-класса. Это 12-миллиметровый мобильный ПК под управлением Windows 10, заряда батареи которого хватает на 23 часа в режиме воспроизведения видео.

Процессоры Snapdragon 8cx Gen 2 и Snapdragon 8c можно найти в составе ноутбуков IdeaPad 5G и IdeaPad 4G LTE соответственно образца января 2021 г. В каждом из них есть слот под SIM-карту и доступ к сотовым сетям, а также батарея на 20 часов работы.

Lenovo IdeaPad 4G LTE с процессором Snapdragon 8c

Компьютеров на чипе Apple M1 на момент публикации материала существовало три – ноутбуки MacBook Air, MacBook Pro 13 и неттоп Mac mini. 5-нанометровый М1, по заявлению Apple, представляет собой единую систему на чипе, в состав которой, помимо основных ядер и видеоподсистемы входят еще и модули памяти. У него 16 млрд транзисторов, восемь ядер CPU, столько же ядер видеокарты и 16 ядер для вычислений, связанных с нейронными сетями. Притом основные восемь ядер поделены поровну на два кластера – четыре энергоэффективных и четыре высокопроизводительных.

Вместе с этим в М1 интегрированы чип безопасности Apple T2 и контроллер ввода-вывода Thunderbolt/USB4. По заверению Apple, ее детище способно выполнять 11 трлн операций в секунду.