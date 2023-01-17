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Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре

Selectel, российский провайдер облачной ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске услуги по аренде серверов на ARM-архитектуре. В Selectel утверждают, что компания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре.

Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих лет используются в мобильных устройствах, а сегодня все чаще применяются в серверных конфигурациях для размещения в дата-центрах. Серверы с ARM-чипами более энергоэффективны и компактны по сравнению с конфигурациями с традиционной архитектурой x86, что важно для операторов дата-центров.

Cерверы на архитектуре ARM показывают высокую производительность в таких задачах как моделирование и разработка инженерных систем, веб-сервисов и мессенджеров, хранение данных и их обработка с помощью машинного обучения.

В рамках услуги предлагается кастомная конфигурация сервера — в его основе лежит платформа компании Gigabyte с материнской платой и шасси, в то время как остальные компоненты — память, диски и ARM-процессор от Ampere добавлены Selectel. Сервер обладает следующими техническими характеристиками: ARM-процессор Ampere Altra Max M128-30 3 ГГц на 128 ядер; память 256 ГБ DDR4; диск 2 × 1920 ГБ SSD NVMe.

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«Расширять линейку серверов конфигурациями с ARM-процессорами мы начали ещё в 2020 г., — сказал Игорь Лепихин, руководитель направления аппаратного обеспечения Selectel. — Тогда мы предложили рынку протестировать ARM-серверы Huawei Kunpeng 920, однако из-за коронавирусных ограничений и нарушения цепочек поставок пришлось приостановить масштабирование услуги. На текущий момент Selectel является единственным в России провайдером IT-инфраструктуры, который предлагает в аренду серверное «железо» на многообещающих ARM-процессорах».

Клиентам, которые ранее не работали с ARM-серверами, провайдер предлагает бесплатно протестировать конфигурацию в Selectel Lab — это виртуальная лаборатория с технологическими новинками ведущих вендоров, в рамках которой можно опробовать экспериментальные аппаратные решения на своем проекте.

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