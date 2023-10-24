Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86

AMD и Nvidia по отдельности начали разработку процессоров для ПК и ноутбуков на основе архитектуры ARM. Такие CPU уже доказали свое превосходство над х86-решениями – они быстрее, экономичнее и «холоднее». Intel в эту гонку не вступила, и ее акции незамедлительно обвалились.

Грядет эпоха ARM

Компания AMD, один из двух крупнейших производителей х86-процессоров для ПК, ноутбуков и серверов, начала разработку собственных компьютерных CPU с архитектурой ARM, пишет Reuters. Подобного опыта у нее пока нет – ранее она создавала только х86-решения, в чем очень преуспела.

В том же направлении начала двигаться и компания Nvidia, у которой и вовсе нет опыта в разработке процессоров для ноутбуков и ПК (хотя у нее есть CPU для высокопроизводительных вычислений и для планшетных компьютеров). Зато у нее имеется гигантская экспертиза в создании графических процессоров – она занимается этим десятилетиями, в своей работе отдавая предпочтение именно ARM.

Молниеносная разработка

Пока одни страны годами трудятся над медленными процессорами с устаревшим техпроцессом и десятилетиями не могут построить хотя бы 28-нанометровую фабрику для их производства, США (AMD и Nvidia – американские компании) собираются выпустить пачку новых ARM-процессоров в самом ближайшем будущем. Обе компании собираются представить миру свои наработки уже в 2025 г., пока без более точной даты – другими словами, на создание чипов они выделили себе максимум два года.

Сами процессоры создаются для компьютеров под управлением Windows, то есть пользователям, желающим отказаться от х86-процессоров в пользу ARM, не потребуется отказываться от привычной операционной системы. Не исключено, что к моменту релиза AMD и Nvidia подготовят необходимые апдейты для Linux, чтобы адепты свободного ПО тоже могли опробовать их новые чипы в деле.

Фото: Intel Вероятно, рынок CPU ожидает новая революция

В системе Microsoft еще со времен вышедшей в июле 2015 г. Windows 10 есть поддержка ARM-процессоров, а в появившейся в октябре 2021 г. Windows 11 она заметно расширилась. Иначе говоря, Microsoft заранее готова к грядущей эре ARM-компьютеров.

Intel нечем ответить

Intel, крупнейший вендор х86-процессоров, ни о чем подобном пока не заявляла. К концу 2023 г. она по-прежнему концентрируется на выпуске 10-нанометровых х86-решений, хотя этот техпроцесс морально устарел, а х86-чипы сами по себе уступают по всем основным пользовательским параметрам процессорам на ARM.

Неспособность Intel угнаться за AMD на рынке х86-процессоров и отсутствие заявлений о существовании собственных ARM-наработок сделали свое дело – акции компании обвалились более чем на 3% всего за несколько часов на фоне новостей про Nvidia и AMD, пишет The Register. А вот ценные бумаги Nvidia, напротив, подорожали за тот же срок на 3,8%. ARM, британский разработчик одноименной процессорной архитектуры, тоже остался в выигрыше – цена его акций выросла на 4,9%.

«"Хоронить" Intel преждевременно. Это компания с 40+ годами опыта, разработок и понимания рынка, поэтому ее позиции, авторитет и лидерство все еще достаточно крепкие. Колебания стоимости акций на 3% – краткосрочные эмоции инвесторов. Это нормальное движение фондового рынка, когда многое зависит от оправданных или неоправданных ожиданий, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Другой вопрос, что архитектура ARM действительно доказала свою эффективность и производительность. AMD и Nvidia победили в публичной игре, первыми объявив о новом направлении разработки. Но важно учитывать, что Intel из гонки не выпала, и может в сотрудничестве с компанией ARM выйти вперед. Важно оценивать игроков в долгосрочной перспективе, бесполезно смотреть на настроения инвесторов, которые в моменте отражаются на стоимости бумаг».

Когда есть наглядный пример

В том, что настольные и ноутбучные ARM-процессоры по всем основным параметрам лучше х86, мир уже убедился. Первой полностью отказаться от х86-решений в своих ПК решила Apple – летом 2020 г. она заявила, что больше не желает видеть в своих решениях процессоры Intel, несмотря на то, что она использовала их с 2006 г.

В ноябре 2020 г. свет увидели первые в истории компьютеры Apple на ее собственных ARM-процессорах, которые показывали превосходство над решениями Intel по производительности, энергопотреблению и степени нагрева во время работы. За три года с того момента линейка собственных CPU Apple существенно расширилась, и с каждым новым поколением ее чипы становятся все более производительными, не нуждаясь при этом в гигантских системах охлаждения, в отличие от десктопных х86-решений со схожими вычислительными возможностями.

Выгодно всем. Почти

Новая инициатива несет пользу как минимум трем компаниям, пишет Tom’s Hardware. Например, Nvidia сможет открыть для себя новый рынок – в сегменте процессоров для ПК и ноутбуков она пока не присутствует.

AMD со своей стороны сможет укрепить свое положение на рынке компьютерных процессоров. Она постепенно выживает Intel, с 2017 г. наращивая свою долю – ее чипы Ryzen хоть и основываются на х86, но зачастую обгоняют процессоры Intel по всем основным параметрам, а стоят при этом почти всегда дешевле.

Но начало выпуска ARM-чипов для компьютеров и ноутбуков не будет означать, что AMD и Nvidia быстро поделят этот рынок между собой и не допустят к нему других игроков. Все будет совершенно по-другому – им с самого начала придется конкурировать не только друг с другом, но также с американскими компаниями Apple и Qualcomm. Первая разрабатывает компьютерные ARM-процессоры с 2020 г., а вторая – намного дольше, с 2016 г. Как показывает практика, и Apple, и Qualcomm добились в этом значительных успехов.

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Кроме того, успех в этом начинании предполагает преодоление существенных технических барьеров, пишет Tom’s Hardware. Ключевая проблема заключается в существующих крупных инвестициях в вычислительную архитектуру x86, которая является основой разработки программного обеспечения для ПК. Переход на процессоры на базе ARM требует решения проблем совместимости, поскольку код, разработанный для чипов x86, не будет напрямую работать на ARM.

Впрочем, это решаемая проблема, как показывает пример Apple. Когда в 2006 г. она переходила с процессоров PowerPC на Intel, тоже возникла проблема совместимости программ сторонних разработчиков, и для этого она создала Rosetta – своего рода эмулятор, позволявший запускать заточенное под PowerPC программное обеспечение на Mac с чипами Intel внутри.

В 2020 г. ситуация повторилась – свет увидел эмулятор Rosetta 2 для запуска х86-совместимого ПО на компьютерах с новыми ARM-чипами Apple. Это существенно упростило жизнь пользователям и позволило разработчикам в спокойном темпе и без авралов научить свои программы работать на новой аппаратной базе.