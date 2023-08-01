Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc

Китайские дата-центры переходят на Arm

Китайские центры обработки данных наращивают темпы внедрения серверных систем на основе проприетарной архитектуры Arm, разработанной одноименной британской компанией. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследования инвестиционно-банковской фирмы Bernstein.

Согласно обнародованной аналитиками информации, по состоянию на конец I квартала 2023 г. около 40% всех мировых серверных систем на базе платформы Arm принадлежало организациям из КНР. Специалисты связывают растущий интерес китайцев к Arm-серверам с трудностями в получении доступа к передовым высокопроизводительным машинам, в основе которых лежат процессоры архитектуры x86, в связи с экспортными ограничениями со стороны США.

В мире x86 все еще доминирует

Между тем основная масса применяемых в мире серверов по-прежнему работает под управлением x86-чипов, которые разработаны американскими компаниями AMD и Intel и выпускаются на их собственных или партнерских производственных мощностях. На долю Arm-машин в глобальных поставках, по разным оценкам, приходится от 6,5% до 10% продукции в натуральном выражении.

Несмотря на определенный интерес к Arm-технологиям среди отдельных западных компаний, к примеру, американских ИТ-гигантов, располагающих внушительными облачными мощностями, таких как Amazon, Google, Microsoft, темпы внедрения разработанных самостоятельно или лицензированных у сторонних разработчиков чипов несопоставимы с демонстрируемыми китайскими организациями.

Кто в КНР разрабатывает собственные Arm-чипы

За неимением гарантированной возможность приобрести продукцию Intel и AMD некоторые компании из КНР занимаются разработкой собственных Arm-чипов. К таковым относятся, в частности, Alibaba, Huawei и Phytium.

Последние две внесены Минторгом США в «черный список» и, с ними отказывается работать крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем тайваньская TSMC. Не имея доступа к передовым технологическим процессам, внедренным в TSMC, этим китайским компаниям крайне сложно наладить производство конкурентоспособных процессоров, хотя Huawei, по информации, полученной от ее партнеров в цепочке поставок, в партнерстве с китайским полупроводниковым гигантом SMIC освоила выпуск чипов по норме 7 нм, правда, со значительным количеством брака на выходе.

Свой взгляд на архитектуру Arm применительно к серверным решениям Huawei обратила не позднее 2019 г. Именно тогда у компании появился собственный Arm-процессор для дата-центров Kunpeng 920, который она называла «самым быстрым в отрасли». Этот чип показал весьма достойные результаты в сравнении с отечественным Baikal-S и американским Intel Xeon Gold 6230 в недавнем тестировании, проведенном «Байкал электроникс».

Alibaba пока не включена в списки американского минторга, поэтому сотрудничать с TSMC возможность имеет. Однако облачному гиганту, как и остальным китайским компаниям, с конца декабря 2022 г. запрещен доступ к «продвинутым» дизайнам серверных платформы Neoverse V компании Arm, поскольку при их разработке были использованы американские технологии.

Ограничения на экспорт чипов в КНР со стороны США

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР.

В частности, предусматривалось введение ограничений на производительность поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики была выбрана такая характеристика интегральной микросхемы как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR). Экспорт в КНР полупроводниковой продукции, параметры производительности которой превышает установленные властями США пределы, без получения специальной лицензии отныне был запрещен.

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Nvidia, Intel и ASML ради сохранения возможности работы на рынке Китая пошли на ухищрения, предполагающие целенаправленное ухудшение характеристик собственной продукции.

Согласно сообщению Wall Street Journal, по итогам первого полугодия 2023 г. импорт чипов в КНР сократился на 22%, литографического оборудования – на 23%. По мнению аналитиков издания, это означает, что введенные США санкции против Китая эффективны.