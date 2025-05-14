Мир перевернулся. Гигантский производитель х86-процессоров втихую строит новые чипы на «вражеской» ARM-архитектуре

AMD, по предварительным данным, ведет разработку процессора на архитектуре ARM. До этого она десятилетиями выпускала исключительно х86-процессоры, ни одного ARM-чипа в ее каталоге нет. В конце 2024 г. она даже объединилась с Intel, чтобы развивать х86 и дать отпор ARM, но теперь все изменилось.

И ты, AMD

Компания AMD, предположительно, ведет разработку процессоров на базе архитектуры ARM, пишет портал Tom’s Hardware. Это первый подобный случай даже не за годы – за десятилетия.

AMD является одним из двух мировых лидеров на рынке х86-чипов, уступая Intel по занимаемой доле (27,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Data), но на три корпуса опережая ее по современности чипов. Пока Intel, как и шесть лет назад, до сих пор выпускает 10-нанометровые чипы, AMD освоила на 4 нм.

ARM – очень перспективная архитектура, на нее перешла даже Apple, в 2020 г. отказавшись от х86-процессоров Intel. Практика показала, что это был правильный выбор – чипы на основе ARM производительнее, «холоднее» и экономичнее в плане расхода энергии.

Тем не менее, до последнего времени AMD не изменяла х86. Более того, в конце 2024 г. она стала сотрудничать с Intel в вопросе развития х86, чтобы не допустить засилья ARM.

Причем здесь Microsoft

По имеющимся данным, новые процессоры AMD на архитектуре ARM окажутся гибридными (высокопроизводительные и энергоэффективные ядра в одном кристалле), что вовсе не редкость в стане ARM-чипов, но среди х86-процессоров встречается пока не очень часто. Также в них будет присутствовать встроенная графическая подсистема.

Кодовое название будущих процессоров – Sound Wave. Пока неясно, будут ли они продаваться отдельно, но первым их покупателем станет софтверная корпорация Microsoft.

В распоряжении последней есть линейка компьютеров и ноутбуков Surface. Как пишет Tom’s Hardware, новые Sound Wave лягут в основу ее новых мобильных ПК, которые должны увидеть свет совсем скоро – в 2026 г.

На предельной скорости

Информации о том, как долго AMD работает над чипами на базе «вражеской» архитектуре, к моменту выхода материала не было. А то, что они могут выйти в течение ближайших полутора лет, может быть следствием нескольких факторов.

Один из них – гигантский опыт AMD по разработке процессоров, который она копит с середины прошлого века. Второй – у нее нет своих фабрик, потому производством чипов занимается тайваньская TSMC, крупнейший игрок на этом рынке, тоже с колоссальным опытом. Следовательно, тратить время на настройку оборудования AMD не придется.

Третий фактор – по данным портала ITHome, AMD не будет создавать собственные ядра, как это делают, к примеру, Apple и Qualcomm. Она возьмет готовые ARM Cortex, тем самым, сэкономив немало времени. Так поступает, например, тайваньская MediaTek – один из крупнейших в мире разработчиков мобильных процессоров (их производством ведает TSMC).

Никаких подробностей

В настоящее время сведения о технических характеристиках будущих процессоров AMD на базе архитектуре ARM отсутствуют. Сама AMD пока не подтверждает информацию о разработке таких чипов, но и не опровергает ее.

Microsoft тоже никак не комментирует эту информацию. Между тем, она с 2015 г. обучает Windows работе на ARM-процессорах, и с релизом Windows 11 24H2 в конце 2024 г. она почти завершила этот процесс. В том же 2024 г. в продажу поступило значительное количество ноутбуков на процессорах с этой архитектурой.

На момент выхода материала весь рынок ARM-процессоров для ПК на базе Windows занимает Qualcomm. CNews писал, что в ее распоряжении есть чипы как для топовых ноутбуков, так и для совсем бюджетных по нынешним меркам моделей. Также она ведет разработку ARM-процессоров для игровых компьютеров.