Знаменитый компонент ПК из 90-х получил новый драйвер спустя четверть века после обнаружения ошибки в старом

Звуковая карта SoundBlaster AWE32 получила обновленный драйвер для Linux. Сама карта увидела свет в 1994 г., и сейчас почти не осталось компьютеров, в которые ее можно установить. Ошибка, которую исправляет драйвер, найдена в 2003 г.

Звук из прошлого

Разработчики Linux выпустили новый драйвер для звуковой карты SoundBlaster AWE32, которая сама вышла в 1994 г. более 30 лет назад, пишет Tom’s Hardware. Это первый апдейт Linux-драйвера под нее за долгие годы, и он вошел в состав предварительной сборки новой версии ядра Linux – 6.16-rc3.

Запрос на добавление драйвера подал участник Linux-комьюнити Такаши Иваи (Takashi Iwai). В описании к нему он указал, что патч представляет собой «набор небольших исправлений» (collection of small fixes), и он, по мнению специалистов Tom’s Hardware, будет очень положительно воспринят теми, кто современным и мощным компьютерам предпочитает древние системы 25-35-летней давности.

Что в драйвере тебе моем

Пользователей, у которых есть возможность работать с SoundBlaster AWE32 под Linux, ждет новый апдейт, затрагивающий функцию DMA (Direct Memory Access), отмечает Tom’s Hardware. При смене режима DMA отныне драйвер автоматически выключается во избежание появления шумов.

Нейросеть «Кандинский» Подавляющему большинству пользователей драйвер для AWE32 не понадобится никогда

Также новый драйвер принудительно блокирует смену режима DMA, если карта в настоящее время воспроизводит звук. Это предотвращает зависание системы.

Патч представляет собой исправление ошибки №218185. Она датирована 2003 г., и в ней описана проблема работы Sound Blaster AWE32 со звуковым стеком PipeWire/WirePlumber. Если апдейт будет принят сообществом, то может стать частью стабильной версии ядра Linux 6.16, релиз которой ожидается до конца лета 2025 г.

Устройство не для всех

Звуковая карта SoundBlaster AWE32 непригодна к использованию в настольных компьютерах, если им меньше 15 лет. Она устанавливается в слот ISA, который был полностью вытеснен сначала PCI, а затем и различными модификациями PCI-E. Впрочем, некоторые производители материнских плат выпускали свою продукцию со слотом ISA, даже когда PCI-E вовсю завоевывал рынок. Например, этот разъем очень часто можно встретить на платах под сокет Intel LGA 775.

Карту без труда можно купить в России

Что касается самих карт SoundBlaster, то в конце 1990-х и начале 2000-х годов они были самыми известными и самыми желанными дискретными звуковыми картами в большинстве стран мира. На тот момент материнских плат со встроенной звуковой картой поначалу вовсе не существовало, а в 2000-х их было довольно мало, да и качество интегрированных решений оставляло желать лучшего.

Карта SoundBlaster AWE32 была легендарной в конце XX века. А в начале XXI века ее в этом плане полностью заменила SoundBlaster Live! 5.1. Редакция CNews убедилась, что карты SoundBlaster до сих пор доступны как в мировой, так и в российской рознице, но в нынешнем своем исполнении они чаще всего представляют собой настольное решение с подключением по USB. Это расширяет сферу их применения – нынешние SoundBlaster можно подключать не только к настольным ПК, но также к ноутбукам и неттопам, а некоторые модели и вовсе совместимы со смартфонами с интерфейсом USB-C.

В начале XXI века дискретные звуковые карты были почти у всех. Теперь же это глубоко нишевое и часто очень дорогое устройство

При этом, несмотря на свой возраст, SoundBlaster AWE32 по-прежнему продается в России, хотя и не в рознице. Ее можно найти на сайтах с объявлениями, и цена на нее варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Не всем так везет

Пока неизвестно, почему Такаши Иваи решил устранить проблему с работой звуковой карты, о существовании которой большинство современных пользователей интернета никогда не слышали, так как она на многие годы старше их. Но подобное является, скорее, исключением, нежели правилом, поскольку разработчики Linux стараются убирать из ядра код, обеспечивающий работу давно устаревшего «железа».

Лучше всего отношение Linux-комьюнити к древним технологиям видно по регулярному исчезновению из кода ядра драйверов для старых процессоров Intel. Например, в мае 2025 г. CNews писал, что разработчики ядра Linux всерьез рассматривают возможность удаления кода поддержки процессоров i486, которые выпускались на протяжении чуть менее 30 лет. «Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) предлагал сделать это еще в октябре 2022 г., но тогда столкнулся с неодобрением сообщества разработчиков.

И это далеко не все примеры. Так, В 2023 г. из Linux 6.7 был полностью удален код, обеспечивавший его работу на компьютерах с процессорами Intel Itanium на базе архитектуры IA-64. А в начале 2021 г. разработчики решили исключить из ядра Linux поддержку более 20 старых процессоров с различными архитектурами, в том числе ARM и MIPS.