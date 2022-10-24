«Отец» Linux задумал исключить из его ядра поддержку легендарных процессоров Intel

Линус Торвальдс хочет исключить из ядра Linux поддержку процессоров Intel семейства i486. Это знаковые для Intel CPU, выпускавшейся 28 лет. За это время было создано около 40 модификаций таких чипов. Торвальдс считает их устаревшими и хочет убрать их упоминание из Linux до конца 2022 г. 10 лет назад тоже произошло с чипами i386, предшественниками i486.

Торвальдс ополчился на чипы Intel

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выступил с инициативой по удалению из кода ядра его ОС поддержки целого семейства процессоров Intel, положившего начало господству этой компании на рынке чипов для десктопов. «Под нож» могут пойти все модификации CPU линейки i486, также известной под названием 80486.

Intel представила i486 в 1989 г. как более современную и производительную альтернативу морально устаревшему к тому моменту i386. Новый CPU прожил долгую жизнь – различные его модификации выпускались вплоть до 2007 г., пока, наконец, не были вытеснены более современными чипами.

Торвальдс хочет очистить ядро своей ОС от примесей древних технологий

За все годы существования i486 было выпущено около 40 его официальных модификаций. Сторонние компании массово выпускали собственные процессоры, совместимые с оригинальным i486. Этим занимались, в частности, AMD, Cyrix, IBM, Texas Instruments и др. AMD, к примеру, добилась этого путем реверс-инжиниринга i486.

Чем недоволен Торвальдс

В 2022 г. компьютеры на базе любого из i486 встречаются лишь в музеях, частных коллекциях и на сильно отставших в техническом плане производствах. Обычные пользователи забыли об их существовании еще до конца XX века.

Тем не менее, ОС Linux, появившаяся в 1991 г., до сих пор умеет с ними работать. Торвальдс намерен это исправить. Он утверждает, что от поддержки i486 в ядре Linux нужно избавиться подчистую, не оставив ни единого символа кода, поскольку эти CPU не поддерживают инструкцию cmpxchg8b.

С этой инструкцией прекрасно работают все процессоры Intel, появившиеся за последние 22 года. Для более старых CPU компании ее поддержка тоже реализована, но при помощи эмуляции.

По словам Торвальдса, все процессоры i486 окончательно утратили свою актуальность, следовательно, им не место в составе современных версий ядра Linux.

Исключения и ожидаемая тенденция

К моменту публикации материала идея Торвальдса по отправке поддержки i486 в историю Linux была лишь идеей. Он вынес ее на всеобщее обсуждение и в настоящее время собирает мнения участников сообщества разработчиков.

Юные инновации: будут ли в России развивать детское изобретательство? Инновации для промышленности

Вероятность того, что новые версии Linux перестанут работать на i486-компьютерах, очень высока. В конце 2012 г. по инициативе самого Торвальдса из Linux исчезла поддержка процессоров i386, тоже знаковых и весьма прорывных для своего времени, но к 2012 г. безнадежно устаревших.

Типичный компьютер на i486

В начале 2021 г. разработчики решили удалить из ядра Linux поддержку более 20 старых процессоров с различными архитектурами. Большая часть из них – на ARM, но встречаются также и MIPS-чипы.

Сроки отказа от поддержки i486 в Linux на 24 октября 2022 г. известны не были, хотя сам Торвальдс предложил решить вопрос до конца 2022 г. Однако «бойкот» не затронет несколько процессоров Intel линейки Quark, которые, тоже являясь представителями семейства i486, инструкцию cmpxchg8b все же поддерживают.

Как быть пользователям

Все те, кто по тем или иным причинам не спешит отказываться от компьютеров на базе i486, уже давно не могут поставить на них современную версию ОС Windows ввиду отсутствия в этих системах поддержки столь древних СЗГ. Дистрибутивы Linux – единственная возможность хоть как-то пользоваться этими «динозаврами» из мира ПК.

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз Безопасность

В настоящее время Торвальдс и комьюнити работают над ядром Linux 6.1. как пишет Phoronix, поддержка i486 в нем, вероятнее всего, сохранится. А поскольку это будет LTS-релиз (с увеличенным сроком поддержки), то пользователи смогут установить любой из дистрибутивов Linux на основе этого ядра на свои i486 и в течение длительного времени получать необходимые апдейты.