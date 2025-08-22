Разделы

Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса

Российский производитель вычислительной техники «Амур» выпустил на рынок серию мини-ПК «Финвал». Устройства внесены в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители компании Амур»,

Мини-ПК оснащены системной платой собственной разработки «Амур». Плата на базе чипсета Intel H610 поддерживает процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений.

Небольшие габариты неттопов «Финвал» (18,6х3,7х18,4 см) и VESA-крепление в комплекте, которое дает возможность закрепить устройство на тыльной стороне монитора и полностью освободить стол, делают их универсальным решением для компактных рабочих мест в офисе, складских помещений или производственных линий с ограниченным пространством.

Мини-ПК «Финвал» оснащены всеми основными интерфейсами для подключения дополнительного оборудования: HDMI, DisplayPort, двумя USB 3.2 и двумя USB 2.0. Поддерживают Wi-Fi 6 и опционально Bluetooth 5.1. Доступен выбор из двух интерфейсов для накопителей (M.2-2280 и 2,5” SATA SSD).

finval_-_4.jpg

Амур

В серии мини-ПК «Финвал» возможны расширение оперативной памяти DDR4 до 64 ГБ и выбор операционной системы — Windows 10/11 или из числа российских реестровых операционных систем. Также доступны поставки в комплектации автоматизированного рабочего места (АРМ).

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Стандартная гарантия действует один год с опцией расширения до трех лет.

Линейка «Финвал» доступна у официального дистрибутора – компании Merlion.

Основные характеристики мини-ПК «Финвал»: ОС – Windows 10/11 или российские реестровые операционные системы; совместимость с ПАК «Соболь» и АПМДЗ «Аккорд»; системная плата собственной разработки, произведена в России; чипсет Intel H610; сокет LGA1700; процессоры Intel 12, 13, 14 поколений; графика – интегрированная, Intel UHD Graphics; оперативная память – два слота SO-DIMM DDR4, максимальный объем 64 ГБ, максимальная скорость 3200 МГц; два интерфейса накопителя – 1xM.2-2280, 1x2,5" SATA SSD; сетевые интерфейсы – RJ-45 до 1Гбит/с, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 (опционально); набор базовых разъемов портов – 1xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB3.2 Type A Gen 2, 2x USB2.0 Type A, выход для микрофона, вход для наушников; габариты 186,5x37x184 мм; гарантия – стандартная один год, дополнительная три года.

