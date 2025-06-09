АРМ «Инферит» на базе Inferit Desktop D4 и Slim D4 внесены в реестр Минпромторга

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) сообщил о включении в реестр Минпромторга автоматизированных рабочих мест (АРМ) Inferit Desktop D4 и Inferit Slim D4. Теперь они могут использоваться в государственных и корпоративных структурах, включая здравоохранение, образование, силовые службы, промышленность и другие сферы, где критически важны безопасность, производительность и независимость от зарубежных решений. Расширение реестровой линейки компьютерного оборудования «Инферит» усиливает позиции вендора на рынке и соответствует стратегии ГК Softline, направленной на укрепление технологического суверенитета и лидерства в ключевых отраслях. Включение в реестр открывает новые возможности для российских заказчиков и дает вендору дополнительные преимущества при участии в государственных закупках.

«Инферит» — российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: от серверов, компьютерной техники и операционных систем до облаков, FinOps-платформы и инструментов по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Решения «Инферит» включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных компаний.

АРМ Inferit Desktop D4 (реестровый номер No10632760) и АРМ Inferit Slim D4 (реестровый номер 0632761) поставляются в конфигурации, включающей системный блок, монитор, клавиатуру и мышь — в проводном или беспроводном исполнении. По запросу заказчика комплектация может быть дополнена МФУ, принтером, источником бесперебойного питания и сетевым фильтром.

Inferit Desktop D4 выполнен в просторном корпусе форм-фактора miniTower (170 x 350 x 325 мм), поддерживает установку до пяти накопителей 3,5 дюйма и двух SSD/HDD 2,5 дюйма. Модель оснащается широким набором портов и мощным блоком питания, а также поддерживает средства защиты информации (СЗИ) и отечественные операционные системы.

Inferit Slim D4 представлен в компактном форм-факторе SFF (Small Form Factor) с габаритами 100 × 335 × 356 мм и может размещаться как вертикально, так и горизонтально, что удобно в условиях ограниченного пространства. Несмотря на компактный размер, устройство обеспечивает высокую производительность и полностью закрывает все потребности офисного сотрудника.

Inferit Desktop D4 и Inferit Slim D4 поддерживают процессоры Intel 12–14 поколений с сокетом LGA1700 и позволяют оснастить систему дискретной графикой: до RTX 5060 в Desktop D4 и RTX A2000 в Slim D4. Устройства гарантируют стабильную работу при ресурсоемких сценариях — от многозадачной офисной деятельности до развертывания САПР-систем, аналитических приложений и систем визуализации. Решения будут особенно востребованы в ИТ-департаментах, проектных отделах и на промышленных предприятиях.

При разработке АРМ особое внимание было уделено конфигурации материнских плат. Inferit Desktop D4 может комплектоваться чипсетами Intel H610 или B760, а Inferit Slim D4 — H610, B760 или H770. Выбор чипсета позволяет адаптировать конфигурацию рабочей станции под требования организации — от решения базовых офисных задач до ресурсоемких расчетов и работы с графикой.

АРМ могут поставляться в комплекте с мониторами Inferit Line и Inferit Comfort. Модель Inferit Comfort с диагональю 27 дюймов ориентирована на профессионалов, которым важны комфорт и высокая производительность при работе с графикой, данными и мультимедиа. Безрамочный дизайн, матовое покрытие и эргономичная подставка с регулировкой по высоте и наклону — для удобной настройки рабочего места.

Новое поколение 24-дюймовых безрамочных мониторов Inferit Line сочетает современный дизайн с расширенными техническими возможностями. IPS-матрица с углом обзора 178° обеспечивает стабильную цветопередачу при любом положении пользователя, а матовое покрытие панели и глубина цвета 8 бит минимизируют блики и отражения. Мониторы оснащены портами HDMI, DisplayPort 1.2, VGA и DVI-D, а также аудиовыходом для подключения внешней акустики. В комплект входят видеокабели длиной 1,8 м, что позволяет использовать устройство без дополнительных затрат.

На АРМ может быть предустановлена собственная операционная система вендора «МСВСфера АРМ» 9. ОС разработана на ядре Linux и включена в реестр Минцифры, представляя собой альтернативу как пользовательским ОС (Windows, macOS), так и системам уровня Enterprise Linux.

«Включение наших АРМ в реестр Минпромторга подтверждает, что продукты “Инферит” соответствуют российским требованиям импортозамещения и готовы к применению как в государственных, так и в частных компаниях. Мы стремимся создавать современные, производительные и совместимые с отечественным ПО инструменты, которые позволяют безопасно работать и не зависеть от зарубежных технологий», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Автоматизированные рабочие места доступны для корпоративных и государственных заказчиков. На устройства предоставляется базовая гарантия 12 месяцев с возможностью расширения до 3 лет.