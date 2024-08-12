Автоматизированные рабочие места «Инферит» (ГК Softline) внесены в реестр отечественного оборудования

Автоматизированные рабочие места собственного производства «Инферит Техника» прошли проверку и включены в реестр Минпромторга. Это позволяет вендору предложить клиентам решения, полностью соответствующие требованиям импортозамещения для государственных и муниципальных нужд. Включение АРМ «Инферит» в реестр открывает новые возможности для участия в государственных проектах по цифровой трансформации и способствует реализации стратегических целей ГК Softline по развитию собственных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Автоматизированные рабочие места российского ИТ-вендора «Инферит» были внесены в реестр отечественного оборудования Минпромторга. АРМам Inferit Base и Inferit Pro было присвоено по 142 балла за выполнение на территории России. Таким образом еще больше заказчиков, включая корпорации с государственным участием и бюджетные организации, получат доступ к современным, надежным и высокопроизводительным рабочим местам на базе компьютеров российского производства.

Гибкость конфигураций позволяет создавать АРМы для различных сценариев использования – от базовых офисных задач до ресурсоемких инженерных вычислений. Комплектация всеми необходимыми периферийными устройствами помогает клиентам минимизировать затраты времени и других ресурсов заказчика на развертывание рабочих мест.

Устройства производятся на заводе «Инферит Техника», мощность которого составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год и 60 тыс. компонентов, таких как материнские платы, платы оперативной памяти и твердотельные накопители (SSD). Вендор предлагает гибкие условия приобретения оборудования, включая рассрочку и лизинг, а также обеспечивает техническую поддержку и гарантийное обслуживание.

Автоматизированное рабочее место Inferit Base включает системный блок, монитор диагональю 23,8 или 27 дюймов, мышь и клавиатуру. Системный блок Inferit Desktop формата miniTower построен на базе материнских карт mATX с поддержкой сокетов LGA1200 и LGA1700. В устройство могут быть установлены две платы оперативной памяти DDR4 и до семи накопителей SATA – жестких дисков HDD или твердотельных накопителей SSD. Возможности конфигурирования miniTower позволяют собрать мощную машину для запуска требовательных приложений.

Основа автоматизированного рабочего места Inferit Pro – тонкий компьютер Inferit Slim, среднепроизводительная офисная станция. В миниатюрный корпус устанавливается материнская плата mATX с поддержкой сокетов LGA1200 и LGA1700, две платы оперативной памяти DDR4 и до двух накопителей SATA. В комплект также входят периферийные устройства – монитор 23,8 или 27 дюймов, мышь и клавиатуру. Системный блок отличается небольшими габаритами и занимает минимум рабочего пространства и подходит для решения различных офисных задач.

Важной особенностью АРМов «Инферит» является возможность их поставки с предустановленной операционной системой «МСВСфера», которая входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры и более 10 лет используется в государственных и коммерческих организациях. ОС МСВСфера представлена в двух версиях: «МСВСфера Сервер» для серверных решений и «МСВСфера АРМ» для рабочих станций. Быстрая и надежная система общего назначения с интерфейсом, привычным для российских пользователей, позволяет предложить заказчикам полностью отечественное решение, объединяющее аппаратную и программную части. Такой подход обеспечивает высокую степень технологической независимости и соответствует современным требованиям к ИТ-инфраструктуре.

«Комбинация наших автоматизированных рабочих мест с собственной операционной системой “МСВСфера” позволяет вендору “Инферит” предложить клиентам полностью готовые к работе места с отечественным аппаратным и программным обеспечением. Операционная система совместима с несколькими десятками востребованных бизнесом российских ИТ-решений – от офисных приложений до систем для 3D-проектирования, необходимых в различных отраслях промышленности. Так мы помогаем упростить процесс импортозамещения», – сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«АРМы Inferit Pro и Inferit Base имеют различные варианты наполнения, что позволяет создавать конфигурации, отвечающие запросам каждого конкретного заказчика. Это касается как выбора процессора, так и емкости оперативной памяти и хранилища. Мы предлагаем комплексные решения, которые могут включать предустановленную отечественную ОС “МСВСфера”, внесенную в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Это обеспечивает высокую степень технологической независимости и соответствие всем требованиям по импортозамещению. Для нас подтверждение “отечественности” автоматизированных рабочих мест на базе ПК собственного производства – это возможность предложить еще большему кругу заказчиков качественное и надежное оборудование», – отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

Ранее в реестр отечественной продукции Минпромторга были внесены защищенные автоматизированные рабочие места АКБ «Барьер» (входит в направление «Инферит Безопасность»), которые могут производиться на базе системных блоков «Инферит Техника» и материнской платы, выпускаемой на заводе ИТ-вендора во Фрязино. Устройства защищены от утечки информации по каналу ПЭМИН и предназначены для обработки информации, содержащей государственную тайну и другие сведения ограниченного доступа.