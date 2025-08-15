«Инферит» сообщает о включении десктопного ПК Inferit Desktop v2 D4 в реестр Минпромторга

Новый ПК Inferit Desktop v2 D4 включен в реестр Минпромторга России (реестровый номер № 10621043). Это разработка российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) с собственным заводом полного производства во Фрязино. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Десктоп собран в надежном корпусе из стали SGCC (с горячеоцинкованным покрытием) с большими возможностями расширения: предусмотрено по два внешних отсека для установки дискретных устройств формата 3,5 и 2,5″ и еще семь внутренних. Пять из них — 3,5″, оставшиеся два — 2,5″.

Несмотря на вместительность, корпус умещается в рамки формата miniTower с размерами 17x35x35 см и оборудован большим набором разъемов на фронтальной панели: 3x3,5-мм джека для подключения наушников, микрофонов и гарнитур, 2xUSB Type-A версии 3.2, 2xUSB Type-A с версией 2.0 и еще 2xType-C той же спецификации, то есть с пропускной способностью до 480 Мбит/с.

Платформа ПК — материнские платы с сокетами LGA1700 и чипсетами B760, H610. Таким образом Inferit Desktop v2 D4 готов к работе с любыми передовыми процессорами Intel, собранными по архитектурам Alder Lake или Raptor Lake. Это дизайн чипов, подразумевающий использование больших производительных и малых энергоэффективных ядер с 7-нм техпроцессом.

Остальные комплектующие также конфигурируются в зависимости от требований заказчика: объем ОЗУ стандарта DDR4 наращивается до 32 ГБ; устанавливаются дискретные графические карты уровнем до Nvidia GeForce RTX 5060; на выбор предлагаются ATX-блоки питания мощностью от 450 до 700 Вт.

Готовый десктоп поставляется с операционной системой Windows или разработанной «Инферит» «МСВСфера» на ядре Linux.

«Включение ПК Inferit Desktop v2 D4 в реестр Минпромторга открывает для “Инферит” новые возможности по участию в государственных проектах и тендерах. Это также подтверждает, что наша техника соответствует высоким требованиям и современным ИТ-стандартам. Мы внимательно следим за запросами рынка, адаптируем решения под реальные задачи клиентов и делаем акцент на стабильность, совместимость и надежность нашей продукции», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений компании «Инферит Техника».