G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запус-тил Managed Kubernetes — сервис для управления контейнерами в облаке. С его помощью заказчики могут быстро получить готовые к работе кластеры Kubernetes и автоматизировать масштабирование и развертывание приложений в облаке провайдера.

Сервис Managed Kubernetes позволяет клиентам G-Core Labs ускорить и упростить разработку, тестирование и внедрение новых версий приложений. Это возможно благодаря автоматизации управления, обновления и масштабирования контейнеров.

«Managed Kubernetes позволяет получить все преимущества платформы и избавиться от основных ее недостатков — сложного обслуживания и внедрения оркестратора в собственную инфраструктуру, а также дополнительной нагрузки на ИТ-команду, — отметил Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs. — С новым сервисом заказчики получают готовые к работе кластеры Kubernetes в облаке и не тратят лишние силы на обслуживание инфраструктуры».

Благодаря Managed Kubernetes клиенты G-Core Labs могут сделать работу своих приложений более надежной и стабильной — для этого в новом сервисе провайдер предусмотрел автоматический контроль работоспособности узлов и автоматическое масштабирование кластеров. Помимо того, облачный сервис обеспечивает безопасность соединений — все они между мастер-нодой и узлами внутри кластера шифруются автоматически, — а также безопасность приложений в случае DDoS-атак, так как все проекты клиентов по умолчанию защищены от них на сетевом и транспортном уровнях.

Использовать Managed Kubernetes в облаке G-Core Labs можно бесплатно: тарифицируются только виртуальные машины, диски и балансировщики нагрузки. Провайдер берет на себя все задачи по управлению и обеспечению доступности кластеров — оборудование находится в надежных дата-центрах уровня Tier III и IV, а круглосуточная служба технической поддержки быстро оказывает помощь в реальном времени.

Облачная инфраструктура G-Core Labs работает на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения (кодовое название Ice Lake), новых процессорах со встроенными расширенными возможностями для искусственного интеллекта, шифрования и высокопроизводительных вычислений. Они хорошо подходят для любых задач ускорения, масштабирования и усиления безопасности облачной инфраструктуры.