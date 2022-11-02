Один из крупнейших эмитентов Bitcoin на грани банкротства

Компания Core Scientific, занимающаяся генерацией криптовалют, официально объявила о том, что инвесторы, вкладывавшие в нее средства, могут потерять все свои активы. Ранее разорились или оказались на грани разорения несколько других подобных фирм. Основная причина — резкое падение стоимости Bitcroin.



По нисходящей

Core Scientific, одна из крупнейших коммерческих компаний, официально занимающихся генерацией криптовалют в США, объявила о возможности банкротства. Соответствующее извещение было подано в Комиссию по биржам и ценным бумагам США.

Компания также известила о том, что не сможет обеспечить свои долговые обязательства, выплаты по которым намечены на конец октября — начало ноября 2022 г. После этого заявления акции Core заметно просели в цене — местами на 77%.

Core Scientific осуществляет генерацию криптовалют: это подразумевает создание или аренду специализированных дата-центров, обеспечение их электроэнергией (в огромных объемах), а также установку и использование узкоспециализированного компьютерного оборудования. Генерация криптовалют — это энергоемкий процесс в связи с постоянно растущим объемом вычислений, необходимых для выпуска каждого следующего токена.

В то время как компания специализируется именно на Bitcoin, стоимость этой криптовалюты подвержена заметным колебаниям: в ноябре 2021 г. один биткоин оценивался в $69 тыс. В настоящий момент его стоимость лишь немного превышает $20 тыс.

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Резкое падение стоимости, давление со стороны конкурентов и скачок цен на энергоресурсы резко снизили прибыльность предприятия.

В сообщении в Комиссию по биржам и ценным бумагам компания также указывает на судебные процессы с CelsiusNetworks и связанными с ней компаниями в качестве одного из источников проблем. Celsius, между тем, обанкротился еще весной 2022 г.

В июне 2022 г. компания распродала практически все биткоины, находящиеся в ее распоряжении. Ее действующие финансовые активы — $26,6 млн в твердой валюте. После этого, впрочем, компания нагенерировала свои запасы криптовалютных токенов на сумму около $770 тыс., но к концу года и от них может ничего не остаться.

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Компания предполагает изыскать дополнительные источники финансирования своих долгов, распродать дополнительные активы и сократить операционные расходы, в том числе на строительство новых мощностей. Что касается кредиторов, то компания оставляет за ними право «подать в суд за неуплату, принять меры в отношении залога, а также вынести решение об ускорении погашения основной суммы долга как такового».

От дальнейших действий кредиторов прямо зависит состоится ли банкротство Core Scientific.

Не первая и не последняя

Хотя это крупнейший на данный момент централизованный провайдер вычислительных мощностей для генерации криптовалют, ее конкуренты также чувствуют себя очень неважно. Кроме уже упомянутой Celsius, на банкротство подал инфраструктурный хостер Compute North. Кроме того, минимум один официальный эмитент криптовалют, Marathon Digital Holdings, признал, что вложил в Compute North$80 млн и не предвидит возвращения этих инвестиций.

«Резкие изменения в стоимости Bitcoin делают весь криптовалютный рынок не слишком стабильным, а вложения в его инфраструктуру, особенно такие масштабные, как в случае Core Scientific или Compute North, становятся предметом очень большого материального риска, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Парадоксально, что именно инфраструктурные игроки оказываются первыми жертвами перепадов стоимости криптовалют, в то время как именно они обеспечивают само существование или, по крайней мере, тиражирование этих самых криптовалют».

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Core Scientific стала публичной компанией в июле 2021 г. На момент эмиссии ценных бумаг ее рыночная капитализация составляла $4,3 млрд. Сейчас компанию оценивают едва в $90 млн. Ее акции за этот год упали на 97%. В компании заявили, что в случае банкротства инвесторы могут ожидать «полную потерю своих вложений».