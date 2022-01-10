Новинка Wisenet: линейка камер X-Core на базе ИИ с разрешением от 2 МП до 4K

«АРМО-Системы» представила IP-камеры Wisenet линейки X-Core с искусственным интеллектом, который обеспечивает широкие возможности охранной и бизнес-аналитики. В линейку входят восемь купольных и четыре цилиндрические модели в исполнении для улицы или для помещения. При этом в любой категории можно выбрать камеру с разрешением 2, 4, 6 или 8 МП. Отметим, что каждая из них оснащена моторизованным вариообъективом, встроенной 40 м ИК-подсветкой и функцией extremeWDR 120 или 150 дБ (в зависимости от модификации). Питание новые IP-камеры Wisenet получают по технологии PoE, а в числе других достоинств X-Core – аудиоаналитика и высокоэффективное сжатие видео по технологии нового поколения WiseStream III.

Высокоточную детекцию и классификацию объектов обеспечивает искусственный интеллект. Так, модели X-Core способны обнаруживать людей и различные транспортные средства, определяя в том числе лица и номерные знаки. При этом данные IP-камеры Wisenet классифицируют транспортные средства по типам, среди которых легковой и грузовой автомобили, автобус, мотоцикл и велосипед. Устройства эффективно находят объекты в кадре при минимуме ложных тревог, спровоцированных появлением животных, движением веток и листьев на ветру и др. Особенно удобно, что в пределах одного кадра может быть обнаружено сразу несколько объектов.

IP-камеры Wisenet линейки X-Core

Потенциально опасные события X-Core также выявляют при помощи искусственного интеллекта. Он «замечает» появление/исчезновение предметов в кадре, вход людей в заданную область или выход из нее, а также пересечение различных линий и наличие праздношатающихся людей. При этом IP-камеры X-Core также определяют направление движения, что может оказаться критичным при упреждении происшествий. Кроме того, камеры поддерживают аудиоаналитику с классификацией звуков. Наряду с охранными возможностями, новинки будут полезны в регулировании маркетинговых процессов, т.к. среди прочих их функций – построение тепловых карт помещений, подсчет количества людей и посетителей, а также мониторинг очередей.

Купольные и цилиндрические модели для наружной или внутренней установки входят в линейку X-Core. При этом половина первых и все вторые имеют антивандальное исполнение с высокой степенью защиты (IK10) и рассчитаны для работы при температуре -40 до +55°C, в том числе в условиях осадков (IP67). Четыре купольные IP-камеры Wisenet X-Core предназначены для работы в помещении. Важно, что независимо от исполнения и назначения, все модели оснащены встроенным ИК-прожектором, «дальнобойность» которого достигает 40 м, с функцией автоматической подстройки мощности WiseIR.

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Обеспечить подходящую детализацию видеосъемки для текущих задач видеонаблюдения на объекте позволяют как купольные/цилиндрические уличные IP-камеры X-Core, так и модели для помещений. Для этого в каждой из трех подгрупп можно выбрать камеру с разрешением 2, 4, 6 и 8 МП, причем все модели снабжены моторизованным вариофокальным объективом. Так, 2 МП камеры оснащены 2,8–12 мм оптикой, 4-мегапиксельные модели – 2,8–10 мм, а другие устройства используют 4,4–9,3 мм вариообъектив. Для быстрой предварительной настройки предусмотрена функция Simple Focus. Отметим, что новые IP-камеры Wisenet поддерживают кодеки H.265 и H.264 и используют технологию нового поколения WiseStream III для оптимизации сжатия, которая также задействует искусственный интеллект.