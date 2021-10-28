G-Core Labs внедрил поддержку стриминга с задержками до 2 секунд

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, вступил в HESP Alliance и внедрил поддержку HESP-протокола в собственную сеть доставки контента. Теперь компания позволяет клиентам экономично транс-лировать прямой эфир на многомиллионную аудиторию с задержками до 2 секунд в любой точке мира.

HESP (High Efficiency Stream Protocol) — новый адаптивный протокол потоковой передачи видео, он позволяет бизнесу недорого доставлять видео до широкой аудитории с минимальными задержками. Это возможно благодаря высокой масштабируемости технологии и ее интеграции с сетью доставки контента G-Core Labs, включающей более 120 точек присутствия в 100 городах мира.

«В высококонкурентной медиаиндустрии минимизация задержки — это пропуск в будущее, — отмечает Алексей Петровских, руководитель направления стриминговой платформы G-Core Labs. — Мы рады объединить усилия с HESP Alliance для изучения передовых технологий, чтобы предоставить нашим клиентам современное решение для профессионального стриминга и вещания».

Новая технология особенно привлекательна для тех видов бизнеса, которым важно свести задержки и расходы на стриминг к минимуму. Так, киберспортивным организациям CDN с поддержкой HESP-протокола позволяет доставлять видео до конечных пользователей быстрее, чем при использовании HLS или MPEG-DASH, проектам в сфере MedTech и e-learning — организовывать трансляции с учениками и пациентами без дорогостоящих внешних решений, а спортивным медиа — максимально приблизить трансляцию мероприятий к реальному времени.

Возможности нового протокола пригодятся и тем отраслям, в которых важно транслировать видео в высоком качестве — например, букмекерскому бизнесу, организаторам аукционов и онлайн-казино. Помимо того, новое решение позволяет объединить IPTV и OTT-решения для создания полноценных трансляций высочайшего качества — с его помощью издатели могут дёшево транслировать контент на многомиллионную аудиторию с минимальными задержками.

Использовать HESP-протокол для трансляции видео позволяет сеть доставки контента G-Core Labs. Эта CDN представлена на пяти континентах и включает более 120 точек присутствия, расположенных в надёжных дата-центрах уровня Tier IV и Tier III в 100+ городах. С помощью такой инфраструктуры клиенты провайдера быстро доставляют тяжёлый контент практически в любые точки мира. Эффективность этого решения протестировали миллионы одновременных пользователей, что сделало CDN G-Core Labs сетью-рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.