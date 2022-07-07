Intel поломала браузер Chrome и свалила вину на «древние» жесткие диски

Браузеры Chrome, Edge и другие на основе Chromium начали «тормозить» на компьютерах с процессорами Alder Lake. Intel заявила, что проблема кроется в драйверах для интегрированной в них графики и проявляется на компьютерах с HDD в качестве системного диска. Компания порекомендовала обновить драйвера и купить современный SSD на замену жесткому диску.

Браузеры «поссорились» с Alder Lake

Владельцы компьютеров на базе новейших процессоров Intel Core 12 поколения (Alder Lake) стали жаловаться на медленную работу браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Иногда «тормоза» проявляются и в других браузерах на движке Chromium, пишет портал Tom’s Hardware. Релиз Alder Lake состоялся осенью 2021 г.

Проблем на более ранних платформах Intel пользователи к моменту публикации материала не отмечали. Также у них не было претензий к работе браузеров на ПК, собранных на процессорах AMD.

Плохая производительность ПК при веб-серфинге у всех пользователей проявляется одинаково – прерывистая анимация при прокрутке страниц вверх или вниз, а также колоссальные по нынешним меркам задержки отклика. Иногда она может доходить до двух секунд.

Источник установлен

Intel удалось сузить «круг подозреваемых», из-за которых владельцы ее новых процессоров не могут нормально пользоваться интернетом в нужном им браузере Она выяснила, что проблема с медленной работой Chromium-обозревателей проявляется на некоторых ПК с процессорами, имеющими встроенную графику Intel UHD 770.

В своей медленной работе на Alder Lake Chrome не виноват

Дальнейшие исследования показали, что это происходит только на компьютерах, где в качестве системного диска используется обычный винчестер (жесткий диск, HDD) вместо более современного твердотельного накопителя (SSD).

Intel признала, что проблема кроется в драйвере для UHD 770. Закравшаяся в него ошибка провоцирует избыточную запись содержимого оперативной памяти в файл подкачки на жесткий диск. А поскольку HDD физически неспособны работать так же быстро, как и SSD-драйвы, браузеры начинают «тормозить».

Что предлагает Intel

Создатель чипов Alder Lake привел несколько вариантов решения проблемы с замедленной работой браузеров. Первый – это установка самой свежей версии драйвера для встроенных в процессор видеокарт. При этом Intel не уточняет, в каких версиях ПО есть ошибка, а в каких она уже устранена.

Второй способ можно применять отдельно или в сочетании с первым. Он подразумевает обновление Chrome, Edge или другого предпочитаемого пользователем браузера до самой последней версии. Этот совет немного банален, поскольку во всех браузерах, в отличие от драйверов и многочисленного фирменного ПО, включена функция автоматического обновления. К примеру, в Chrome апдейты по умолчанию устанавливаются в фоновом режиме, без участия пользователя.

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По словам специалистов Intel, решить проблему в «тормозами» в браузере поможет отключение аппаратного ускорения в его настройках. Если и это не поможет, то Intel предлагает отказаться от жесткого диска в пользу твердотельного накопителя в качестве системного драйва.

О том, что при переходе на SSD файл подкачки желательно отключить для продления жизни накопителю, в рекомендациях Intel не говорится. Также компания не предлагает переходить на другие свои платформы или на процессоры AMD.

Коснулось не всех

Согласно отчету Intel, падение производительности затрагивает лишь часть компьютеров с процессорами Alder Lake. Это действительно так, поскольку графика UHD 770 встроена далеко не в каждый из них.

Премьера серии Alder Lake состоялась в конце октября 2021 г., а первые процессоры поступили в продажу несколькими днями позже. Линейка продолжила пополняться в 2022 г. В России Alder Lake тоже продавались, но в апреле 2022 г. Intel объявила об уходе с российского рынка.

Процессоры с UHD 770

В общей сложности к 7 июля 2022 г. графику UHD 770 Intel встраивала в 18 процессоров Alder Lake, включая семь Core i5, пять Core i7 и шесть топовых Core i9. Предложение Intel по обновлению драйверов, браузеров и отказу от HDD относится к владельцам каждого из них.