В России начались продажи планшета Honor Pad X8 с экраном 10,1 дюйма, стереодинамиками и поддержкой LTE

Планшет Honor Pad X8 появился на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», DNS, Ozon, Wildberries и других. Компактный и легкий планшет оснащен всем необходимым для работы и развлечений в любой ситуации: экран 10,1 дюйма с разрешением Full HD, стереозвук, поддержка карт памяти и слот для SIM-карты. Экосистемные функции и новый режим многозадачности с четырьмя одновременно запущенными приложениями делают Honor Pad X8 оптимальным выбором для потребления контента и работы в мобильном формате.

Экран 10,1 дюйма обладает большой полезной площадью 80%. Разрешение 1920x1200 пикселей и 16,7 млн отображаемых цветов обеспечивают четкость и насыщенность изображения, а также позволяют максимально реалистично воспроизводить контент. Honor Pad X8 использует алгоритмы повышения качества изображения, которые улучшают детализацию в темных областях и на светлых участках, регулируют насыщенность цветов и яркость, а также обеспечивают резкость отображаемого контента.

Honor Pad X8 получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света на аппаратном уровне и режим защиты зрения. Для тех, кто любит читать, Honor Pad X8 предлагает режим электронной книги с оптимизированной цветопередачей и яркостью для защиты глаз от переутомления.

Honor Pad X8 оснащен симметрично расположенными с двух сторон стереодинамиками. Несмотря на компактные габариты корпуса, для аудиосистемы планшета удалось разработать динамики с увеличенной амплитудой и камерами объемом 2,2 куб. см. Такая конструкция расширяет звуковой диапазон, обеспечивает громкий и детализированный звук, позволяет насладиться качественным стерео.

Фото: Honor Honor Pad X8

При использовании проводных или беспроводных наушников Honor Pad X8 также предлагает технологию виртуальной 9.1-канальной системы объемного звучания, которая объединяет несколько каналов на разных уровнях громкости и создает эффект полного погружения.

Корпус Honor Pad X8 изготовлен из металла с пластиковой рамкой для обеспечения работы модулей беспроводных подключений. Вес планшета составляет всего 460 граммов, так что его удобно носить в рюкзаке или сумке и можно пользоваться на весу даже в течение длительного времени. Ассиметричное расположение разъема USB Type-C позволяет комфортно держать планшет во время зарядки.

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Honor Pad X8 работает на базе производительного и энергоэффективного процессора MediaTek Helio G80, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной памяти — 64 ГБ с возможностью расширения картами памяти microSD. Беспроводную связь обеспечивают двухдиапазонный модуль Wi-Fi ac и Bluetooth 5.1, а также планшет поддерживает установку SIM-карты для использования мобильного интернета и навигации.

Magic UI 6.1 на базе Android 12 предлагает улучшенные инструменты для продуктивной работы: удобную строку избранных приложений, большие папки на домашнем экране, режим многозадачности с одновременным запуском до 4 окон. Пользователям планшета также доступна экосистемная технология Honor Share для быстрой передачи файлов между смартфонами, планшетами и ноутбуками Honor.

Honor Pad X8 уже доступен для покупки по цене 16990 руб. В период с 19 мая по 5 июня действует специальное предложение: в магазинах М.Видео планшет можно купить за 14999 руб. и получить в подарок защитный чехол, в МТС, «Мегафон», DNS, Ozon и в других каналах стоимость Honor Pad X8 составляет 13990 руб.