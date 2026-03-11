Разделы

Серия realme 16 Pro дебютирует с 200 МП системой LumaColor Portrait Master в среднем ценовом сегменте

Realme представляет серию realme 16 Pro и устанавливает новый эталон в области мобильного изображения в среднем ценовом сегменте. Во главе с realme 16 Pro+ серия оснащена единственной в этом сегменте конфигурацией из основной камеры на 200 МП и телескопического объектива, которая ранее была доступна только для флагманских моделей. Об этом CNews сообщили представители realme.

200 МП Portrait Master: качество съемки уровня флагманских устройств становится доступнее

Realme 16 Pro делает доступной возможность широкому числу пользователей создавать профессиональные портретные и групповые фотографии. Технология базируется на совершенно новой системе LumaColor IMAGE — специально разработанной архитектуре изображения realme, сочетающей флагманское оборудование с интеллектуальным программным обеспечением для создания портретов с естественными оттенками кожи, многослойным освещением и эмоциональной глубиной.

Realme 16 Pro+ создан для фото- энтузиастов с высокими требованиями к качеству изображений. Он оснащен единственной в сегменте основной камерой на 200 МП и специализированным 3,5× телеобъективом, что позволяет реализовать оптический зум на нескольких фокусных расстояниях без потери детализации и добавления артефактов. Независимо от того, снимаете ли вы с частотой 1× для репортажной съемки или 3,5× для классического портрета, 16 Pro+ обеспечивает стабильно четкие, естественные изображения.

Полнофокусная портретная система

Realme 16 Pro+ и realme 16 Pro обладают базовыми возможностями визуализации: каждая модель оснащена полнофокусным портретным покрытием на 1×, 1.5×, 2×, 3.5× и 4× — от съемок пейзажей до персональных портретов. 16 Pro+ поддерживает 7× крупные планы и 10× сценический захват, что делает его идеальным устройством для съемок концертов и отдаленных сцен.

LumaColor IMAGE: гармония света и цвета

В отличие от традиционных методов, при которых обработка света и цветов происходит отдельно, что несет в себе риски переэкспозиции или искажения, LumaColor IMAGE обеспечивает естественные оттенки кожи, гармонизирует изображение человека и окружающей среды, а также гарантирует атмосферное освещение. Подход «тысяча лиц — тысяча оттенков кожи» обеспечивает уникальность каждого портрета, сочетая глубину и резкость, добавляя текстуру, реконструируя свет и тени и выделяя объекты. От залитой солнцем лужайки до вечеринки в неоновом свете — образы кажутся живыми и эмоциональными.

Новый стандарт с TÜV Rheinland

Для подтверждения эффективности LumaColor realme создала LumaColor IMAGE LAB в сотрудничестве с TÜV Rheinland, признанной на международном уровне лабораторией. Внутри нее воссоздаются реальные световые сцены — от тусклых ресторанов до яркой ночной жизни — где съемки проходят тысячи часов строгой калибровки. Это гарантирует, что каждый портрет, снятый с помощью realme 16 Pro, передаст достоверные цвета, точные оттенки кожи и аутентичную атмосферу.

Realme 16 Pro — это возможность для пользователей выразить себя. Каждая функция работает на общую цель: помочь молодым пользователям по всему миру стать Portrait Masters самостоятельно.

