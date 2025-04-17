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Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стал доступен для покупки Redmi Note 14S – смартфон с камерой 200 МП и AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Смартфон имеет корпус толщиной 7,98 мм и весит 179 г. Смартфон представлен в трех цветах: «перламутровом фиолетовом», «полуночном черном» и «океаническом синем».

Redmi Note 14S оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99-Ultra. В тесте AnTuTu смартфон набрал более 450 тыс. баллов.

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Ситилинк
Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке»

Устройство доступно с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а также в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ. Встроенную память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Объем ОЗУ может быть увеличен на 12 ГБ за счет дополнительной памяти из хранилища

Redmi Note 14S оснащен тройной системой камер: основным модулем на 200 МП, сверхширокоугольным на 8 МП и макро на 2 МП. Стабилизация изображения реализована сразу в двух форматах – оптическом (OIS) и электронном (EIS). Поддерживается также 4-кратный оптический зум без потери качества.

За скорость обработки изображений во время съемки отвечает система Imaging Engine. Для постобработки предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта: удаление лишних объектов, смена погоды в кадре и бьюти-фильтр.

Смартфон поддерживает одновременную запись с фронтальной и основной камеры.

Частота обновления 6,67-дюймового экрана – до 120 Гц, пиковая яркость – до 1300 нит, чувствительность сенсорного слоя – до 2160 Гц. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и соответствует стандартам низкого синего излучения, отсутствия мерцания и циркадной безопасности. Автоматическая подстройка цветовой температуры снижает нагрузку на зрение.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительную автономную работу: смартфон выдерживает до 21 дня в режиме ожидания, до 19 часов воспроизведения видео и до 50 часов голосовых вызовов. Быстрая зарядка мощностью 67 Вт позволяет восполнить заряд до 50% примерно за 18 минут, а до 100% – примерно за 44 минуты. Благодаря интеллектуальной системе управления смартфон автоматически ускоряет процесс при низком заряде и снижает напряжение и температуру при повышенной нагрузке. Это продлит срок службы аккумулятора.

Redmi Note 14S защищен от пыли и воды по стандарту IP64. Экран защищен устойчивым к царапинам и механическим повреждениям стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Стоимость смартфона Redmi Note 14S с памятью 8 ГБ + 128 ГБ на старте продаж составит 22 990 руб.

Стоимость смартфона Redmi Note 14S с памятью 8 ГБ + 256 ГБ на старте продаж составит 25 990 руб.

Стоимость смартфона Redmi Note 14S с памятью 12 ГБ + 512 ГБ на старте продаж составит 30 990 руб.

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