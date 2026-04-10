«М.видео» начинает продажи Redmi A7 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж Redmi A7 Pro — первой Pro-модели в серии Redmi A. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Redmi A7 Pro получил увеличенный 6,9-дюймовый дисплей. Пиковая яркость – 800 нит, частота обновления – 120 Гц. Технология Wet Touch Technology 2.0 позволяет использовать смартфон даже влажными, масляными или мыльными руками. Дисплей получил тройной сертификат TÜV Rheinland по защите зрения и поддерживает технологию DC-Dimming, что позволяет комфортно использовать устройство в течение всего дня.

Благодаря аккумулятору 6000 мАч устройство может работать более двух дней без подзарядки и обеспечивать до 49 часов телефонных разговоров, до 35 часов воспроизведения видео или до 77 часов прослушивания музыки. Аккумулятор рассчитан на 1000 циклов зарядки с сохранением более 80% первоначальной емкости, что обеспечивает стабильную работу в течение долгого времени.

За производительность отвечают восьмиядерный процессор и хранилище UFS 2.2. Есть поддержка расширения оперативной памяти до 8 ГБ.

Redmi A7 Pro — это первый смартфон в серии Redmi A, который работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 3.

В смартфоне используется двойная камера 13 МП с ИИ и увеличенным сенсором, который улавливает на 13% больше света. Технология HDR+ позволяет делать фото с хорошей цветопередачей при разном освещении. Есть фронтальная 8-мегапиксельная камера.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
Корпус Redmi A7 Pro имеет толщину 8,15 мм. Смартфон доступен в четырех цветах: «черный», «синий туман», «зеленая листва» и «оранжевый закат».

Среди дополнительных функций устройства - увеличение громкости до 200%, 3,5-мм аудиоразъем, боковой дактилоскопический датчик и поддержка NFC.

Цены и доступность

Redmi A7 Pro доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ+64 ГБ — 9 490 руб.; 4 ГБ+128 ГБ — 10 990 руб.

В период с 9 по 22 апреля 2026 г. на устройства в обеих конфигурациях действует дополнительная скидка в размере 500 руб. при покупке в каналах продаж «М.видео» и «Эльдорадо».

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Так задумано. Microsoft специально встроила в Windows 11 ошибку с часами, показывающими неправильное время, и отказывается чинить

Дефицит графических ускорителей заставил бизнес сменить тактику для ИИ

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Известного производителя военных и гражданских БПЛА хотят обанкротить из-за долгов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
