«М.видео» начинает продажи Redmi A7 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж Redmi A7 Pro — первой Pro-модели в серии Redmi A. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Redmi A7 Pro получил увеличенный 6,9-дюймовый дисплей. Пиковая яркость – 800 нит, частота обновления – 120 Гц. Технология Wet Touch Technology 2.0 позволяет использовать смартфон даже влажными, масляными или мыльными руками. Дисплей получил тройной сертификат TÜV Rheinland по защите зрения и поддерживает технологию DC-Dimming, что позволяет комфортно использовать устройство в течение всего дня.

Благодаря аккумулятору 6000 мАч устройство может работать более двух дней без подзарядки и обеспечивать до 49 часов телефонных разговоров, до 35 часов воспроизведения видео или до 77 часов прослушивания музыки. Аккумулятор рассчитан на 1000 циклов зарядки с сохранением более 80% первоначальной емкости, что обеспечивает стабильную работу в течение долгого времени.

За производительность отвечают восьмиядерный процессор и хранилище UFS 2.2. Есть поддержка расширения оперативной памяти до 8 ГБ.

Redmi A7 Pro — это первый смартфон в серии Redmi A, который работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 3.

В смартфоне используется двойная камера 13 МП с ИИ и увеличенным сенсором, который улавливает на 13% больше света. Технология HDR+ позволяет делать фото с хорошей цветопередачей при разном освещении. Есть фронтальная 8-мегапиксельная камера.

Корпус Redmi A7 Pro имеет толщину 8,15 мм. Смартфон доступен в четырех цветах: «черный», «синий туман», «зеленая листва» и «оранжевый закат».

Среди дополнительных функций устройства - увеличение громкости до 200%, 3,5-мм аудиоразъем, боковой дактилоскопический датчик и поддержка NFC.

Цены и доступность

Redmi A7 Pro доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ+64 ГБ — 9 490 руб.; 4 ГБ+128 ГБ — 10 990 руб.

В период с 9 по 22 апреля 2026 г. на устройства в обеих конфигурациях действует дополнительная скидка в размере 500 руб. при покупке в каналах продаж «М.видео» и «Эльдорадо».