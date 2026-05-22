Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры

Gigabyte представляет флагманский игровой ИИ-ноутбук Aorus Master 16 2026. Ноутбук создан как мобильная платформа для игр и ИИ-задач. 16-дюймовый OLED-дисплей наделен сертификацией HDR 1000, частотой обновления 240 Гц и временем отклика до 0,2 мс. Об этом CNews сообщили представители Gigabyte.

Aorus Master 16 создан для ресурсоемких задач и оснащается процессором до AMD Ryzen 9 9955HX3D и графическим процессором до Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop.

Ноутбук также поддерживает технологию MUX Switch, которая позволяет быстро переключаться между встроенной и дискретной графикой. Благодаря ИИ-производительности GPU до 1824 AI TOPS данное решение подходит для задач нового поколения — от создания контента до ускорения рабочих процессов с помощью ИИ.

За охлаждение отвечает флагманская система Windforce Infinity EX с испарительной камерой и вентиляторами Frost Fan 2.0, что позволяет рассеивать до 230 Вт тепла и обеспечивать стабильную производительность при низком уровне шума даже под длительной нагрузкой.

В основе возможностей ноутбука — фирменный ИИ-помощник GiMATE, который позволяет интеллектуально управлять системой. Он упрощает настройку производительности и предлагает инструменты для современных рабочих сценариев.

Aorus Master 16 оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем формата 16:10 с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц. Экран имеет 100% охват цветового пространства DCI-P3 и контрастность 1000 000:1. Дисплей также получил сертификаты Pantone Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 и Dolby Vision.

За звук отвечают технология Dolby Atmos и четыре динамика Dual-Force с функцией Smart Amplifier.

