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Планшет Honor Pad X9b Max c матовым экраном 13 дюймов и стереозвуком IMAX Enhanced поступил в продажу

В российских магазинах электроники начались продажи Honor Pad X9b Max. Новинка оснащена большим матовым экраном 2.5К, батареей емкости 10100 мАч, системой из четырех динамиков, а также клавиатурой.

Основная особенность Honor Pad X9b Max — большой экран 13 дюймов с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Разрешение – 2500×1560, плотность пикселей (PPI) – 228, поддержка до 1,07 млрд цветов.

Для тех, кто проводит много времени за чтением или учебой, планшет также представлен в версии Honor Pad X9b Max Paperlike с матовым экраном, который на 35% уменьшает блики и на 98% снижает отражения источников света. Эта версия получила тройную сертификацию TÜV Rheinland — по подавлению мерцания, снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и по экрану, имитирующему бумагу.

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Honor

Цельнометаллический корпус Honor Pad X9b Max выполнен из алюминиевого сплава. Толщина – 6,72 мм, вес – 618 г.

Технология Honor RAM Turbo автоматически распределяет ресурсы хранилища, чтобы увеличить эффективный объем ОЗУ, что предоставляет 18 (6+12) ГБ памяти с 256 ГБ внутренней памяти. С помощью microSD можно увеличить объем памяти до 2 ТБ.

Honor Pad X9b Max оснащен батареей емкостью 10100 мАч, которая поддерживает до 16 часов беспрерывного воспроизведения видео, до 13 часов чтения документов, до 12 часов ведения записей в «Заметках Honor» и до 73 часов прослушивания музыки. Для тех, кто держит планшет в режиме ожидания между использованиями, устройство может до 90 дней работать на одном заряде. Когда требуется подзарядка, быстрая зарядка SuperCharge 45 Вт помогает сократить время ожидания.

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Honor Pad X9b Max обладает сертификацией IMAX Enhanced. Планшет оснащен системой из четырех динамиков, усиленных собственными звуковыми алгоритмами Honor, и поддерживает увеличение громкости до 200%. Honor Pad X9b Max также получил сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а звук DTS добавляет пространственной глубины при прослушивании через динамики и наушники.

Honor Pad X9b Max поддерживает кроссплатформенное взаимодействие в том числе с устройствами других брендов. Honor Connect позволяет передавать файлы устройствам iOS, HarmonyOS, Android, Windows, macOS. Honor MagicRing позволяет планшету делиться доступом к сети, вызовам и уведомлениям с сопряженного смартфона Honor. Пользователи также могут одним касанием передавать файлы в рамках экосистемы Honor на совместимые телефоны и планшеты Honor.

Планшет Honor Pаd Х9b Max в цвете «космический серый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, «М.Видео», «Мегафон», МТС, «Билайн», Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Ситилинк». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 4+128 ГБ с базовым экраном составляет 29 990 руб., планшет с конфигурацией памяти 6+256 ГБ, экраном Honor Paperlike и клавиатурой в комплекте составляет 39 990 руб. До 30 сентября 2026 г. действует специальное предложение: скидка 5 000 руб.

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