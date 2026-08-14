Планшет Honor Pad X9b Max c матовым экраном 13 дюймов и стереозвуком IMAX Enhanced поступил в продажу

В российских магазинах электроники начались продажи Honor Pad X9b Max. Новинка оснащена большим матовым экраном 2.5К, батареей емкости 10100 мАч, системой из четырех динамиков, а также клавиатурой.

Основная особенность Honor Pad X9b Max — большой экран 13 дюймов с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Разрешение – 2500×1560, плотность пикселей (PPI) – 228, поддержка до 1,07 млрд цветов.

Для тех, кто проводит много времени за чтением или учебой, планшет также представлен в версии Honor Pad X9b Max Paperlike с матовым экраном, который на 35% уменьшает блики и на 98% снижает отражения источников света. Эта версия получила тройную сертификацию TÜV Rheinland — по подавлению мерцания, снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и по экрану, имитирующему бумагу.

Цельнометаллический корпус Honor Pad X9b Max выполнен из алюминиевого сплава. Толщина – 6,72 мм, вес – 618 г.

Технология Honor RAM Turbo автоматически распределяет ресурсы хранилища, чтобы увеличить эффективный объем ОЗУ, что предоставляет 18 (6+12) ГБ памяти с 256 ГБ внутренней памяти. С помощью microSD можно увеличить объем памяти до 2 ТБ.

Honor Pad X9b Max оснащен батареей емкостью 10100 мАч, которая поддерживает до 16 часов беспрерывного воспроизведения видео, до 13 часов чтения документов, до 12 часов ведения записей в «Заметках Honor» и до 73 часов прослушивания музыки. Для тех, кто держит планшет в режиме ожидания между использованиями, устройство может до 90 дней работать на одном заряде. Когда требуется подзарядка, быстрая зарядка SuperCharge 45 Вт помогает сократить время ожидания.

Honor Pad X9b Max обладает сертификацией IMAX Enhanced. Планшет оснащен системой из четырех динамиков, усиленных собственными звуковыми алгоритмами Honor, и поддерживает увеличение громкости до 200%. Honor Pad X9b Max также получил сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а звук DTS добавляет пространственной глубины при прослушивании через динамики и наушники.

Honor Pad X9b Max поддерживает кроссплатформенное взаимодействие в том числе с устройствами других брендов. Honor Connect позволяет передавать файлы устройствам iOS, HarmonyOS, Android, Windows, macOS. Honor MagicRing позволяет планшету делиться доступом к сети, вызовам и уведомлениям с сопряженного смартфона Honor. Пользователи также могут одним касанием передавать файлы в рамках экосистемы Honor на совместимые телефоны и планшеты Honor.

Планшет Honor Pаd Х9b Max в цвете «космический серый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, «М.Видео», «Мегафон», МТС, «Билайн», Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Ситилинк». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 4+128 ГБ с базовым экраном составляет 29 990 руб., планшет с конфигурацией памяти 6+256 ГБ, экраном Honor Paperlike и клавиатурой в комплекте составляет 39 990 руб. До 30 сентября 2026 г. действует специальное предложение: скидка 5 000 руб.