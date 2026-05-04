«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026

«М.видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad SE 11″ — устройства c поддержкой LTE, приложением для творчества «Блокнот» и тонким корпусом. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei MatePad SE 11″ оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, яркостью 400 нит, плотностью пикселей 207 PPI и частотой обновления 60 Гц. Устройство включает в себя функцию защиты зрения.

Планшет имеет батарею емкостью 7700 мАч, которой хватит на несколько дней. Также устройство поддерживает функцию быстрой зарядки 22,5 Вт.

Huawei MatePad SE 11″ выполнен в цельнометаллическом литом корпусе со встроенным модулем камеры, толщиной 6,9 мм и весом 475 г. Также планшет поддерживает подключение стилуса Huawei M-Pen lite. Устройство доступно в туманно-сером цвете и предлагается в Стоимость новинок до 31 мая 2026 г. в каналах продаж «М.видео»: Huawei MatePad SE 11″ в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ (LTE/WiFI) + стилус M-Pen lite — 21 999 руб.; Huawei MatePad SE 11″ в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ — 19 999 руб.; Huawei MatePad SE 11″ в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ (WiFi) — 17 999 руб.