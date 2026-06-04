МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro

МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB). Также открыт старт продаж умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

Смартфон доступен в пудровом розовом, лазурно-голубом и черном цветах. До 10 июля при покупке Huawei nova 15 Max в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ пользователи получат скидку 8 тыс. руб.

Huawei Watch FIT 5 Pro представлены в трех цветах: оранжевом, белом и черном. До 10 июля при покупке Huawei Watch FIT 5 Pro пользователи получат скидку 3 тыс. руб.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei nova 15 Max (8ГБ + 256 ГБ) — 24990 руб.; Huawei Fit 5 Pro — 25990 руб.

«Сегодня покупатели все чаще выбирают устройства, которые предлагают оптимальный баланс цены, производительности и современных технологий. По итогам I квартала 2026 г. на смартфоны стоимостью до 30 тыc. рублей пришлось около 78% всех продаж в России в штуках. Новинка от Huawei отвечает ключевым запросам массовой аудитории, предлагая востребованные функции и комфортный пользовательский опыт в одном из самых популярных ценовых сегментов рынка», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.