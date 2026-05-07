Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни»

7 мая 2026 г. Huawei провела глобальный запуск продуктов в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, серия смарт-часов Huawei WATCH FIT 5, часы Huawei WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition и другие инновационные продукты. Благодаря комплексным универсальным технологиям эти устройства становятся настоящим продолжением пользователей, помогая исследовать мир и самовыражаться.

Ультратонкий флагманский планшет, устанавливающий новые стандарты мобильной продуктивности

На этом мероприятии Huawei впервые представила планшет Huawei MatePad Pro Max, который обладает утонченным дизайном, экраном премиального уровня, полным набором инструментов для творчества, а также обеспечивает продуктивность работы на уровне компьютера или флагманского планшета в невероятно тонком и легком форм-факторе. Стандартная версия Huawei MatePad Pro Max весит всего 499 г и имеет толщину 4,7 мм. Версия с экраном PaperMatte весит всего лишь 509 г, что делает его самым тонким и легким планшетом с экраном более 13 дюймов.

Новый опыт взаимодействия со смартфоном, отвечающий разнообразным потребностям пользователей

Huawei официально представила смартфон Huawei nova 15 Max, который позволяет переосмыслить пользовательский опыт современного поколения. Устройство оснащено ультрачеткой камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB), которая обеспечивает реалистичную цветопередачу даже в условиях тусклого освещения или контрового света. Супермощная батарея 8500 мА*ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Экстранадежная конструкция защищает устройство от повреждений при ударах и падениях. Сочетание яркого экрана на органических светодиодах (OLED) и симметричных двойных стереодинамиков создает впечатляющую иммерсивную аудиовизуальную систему. Смартфон Huawei nova 15 Max поможет вам реализовать любые ваши идеи, благодаря широким возможностям фотосъемки и высокоемкой батарее, прочности конструкции и качественной аудиовизуальной системе.

Умные носимые устройства нового поколения

Huawei представила новую линейку умных носимых устройств, разработанных специально для молодого поколения. Серия Huawei WATCH FIT 5 сохраняет свой культовый прямоугольный форм-фактор, который теперь дополнен элегантным и ярким дизайном. Новая функция мини-тренировок с простыми и понятными упражнениями вдохновит пользователей придерживаться активного образа жизни. Серия устройств поддерживает режимы тренировок для множества спортивных дисциплин, включая велоспорт, гольф, кроссовый бег и теннис. Благодаря передовым функциям мониторинга и анализа показателей, а также полезным рекомендациям часы отвечают разнообразным требованиям: от повседневных тренировок до подготовки к соревнованиям.

На этом мероприятии также были представлены Huawei WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition — профессиональные часы для бега, которые воплощают в себе дух марафонских забегов. Устройство поддерживает индекс бега (RAI) и передовую панель управления тренировками, что обеспечивает более глубокое понимание тренировочного процесса, позволяя заниматься спортом эффективнее и достигать более высоких результатов.

Huawei в сотрудничестве с известным ювелиром Франческой Амфитеатроф выпустила смарт-часы Huawei WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Вдохновленные красотой расцветающей природы, эти смарт-часы украшены 99 натуральными бриллиантами и сапфировым стеклом с алмазной обработкой. Устройство является символом энергии новой жизни.

Также Huawei представила новую премиальную серию детских часов Huawei WATCH KIDS X1. Устройство оснащено фронтальной (с ультрашироким углом обзора 110°) и основной камерами высокого разрешения, а также большим 1,82-дюймовым экраном c активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED). Смарт-часы оснащены съемным поворотным корпусом и поддерживают функцию дополненной реальности, которая позволяет детям запечатлеть каждое ценное мгновение своей жизни.

От флагманских планшетов до детских смарт-часов — экосистема устройств Huawei продолжает расширять свое присутствие в повседневной жизни пользователей по всему миру. Huawei продолжает разрабатывать технологии, которые не только полезны, но и действительно наполняют жизнь, вдохновляя на новые свершения. Huawei продолжает способствовать улучшению повседневной жизни пользователей по всему миру.