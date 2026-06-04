«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei nova 15 Max

Смартфон оснащен батареей 8500 мАч. Смартфон поддерживает технологию обратной зарядки и способен работать до 23 часов непрерывного воспроизведения видео.

Смартфон оснащен ярким OLED-экраном 6,84 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц и технологий защиты зрения. Пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит. Высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц помогает снизить нагрузку на зрение при длительном использовании устройства.

Основная камера – с главным модулем 50 МП и с цветовыми фильтрами (RYYB) и модулем 2 МП для измерения глубины резкости

Huawei nova 15 Max оснащен двумя симметричными стереодинамиками. Громкость звука перед экраном достигает 85 дБ+. Дополнительно смартфон поддерживает режим усиления громкости, который позволяет повысить уровень звука для комфортного использования устройства в условиях повышенного шума.

Huawei nova 15 Max поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен интеллектуальными функциями для повседневного использования, включая инновационную кнопку X для быстрого доступа к приложениям и инструменты защиты конфиденциальных данных.

Смартфон доступен в пудровом розовом, лазурно-голубом и черном цветах.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 Pro имеют размеры 44,5х40,8х9,5 мм и весят 30,4 г (без учета ремешка). Безель умных часов изготовлен из титанового сплава, а рамка корпуса — из алюминиевого сплава. Дисплей защищен сапфировым стеклом с закругленными гранями.

Ремешки моделей в белом и черном цветах выполнены из фторэластомера и обладают гипоаллергенными и водостойкими свойствами. Модель в оранжевом цвете оснащена дышащим плетеным ремешком Huawei AirDry с градиентным дизайном и устойчивостью к поту.

Huawei Watch Fit 5 Pro представлены в трех цветах: оранжевом, белом и черном.

Huawei Watch Fit 5 Pro предлагают экран диагональю 1,92 дюйма с рамками толщиной 1,8 мм, за счет чего полезная площадь увеличена до 83%. Пиковая яркость – 3000 нит.

Huawei Watch Fit 5 Pro поддерживают режим мини-тренировок, который позволяет поддерживать физическую активность даже во время загруженного дня. Упражнения можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. Интерактивный циферблат с пандой демонстрирует короткие энергичные упражнения длительностью от 30 секунд до нескольких минут, которые легко повторить.

Устройство может автоматически распознавать поездки на велосипеде и отображать данные виртуальной мощности и каденса в режиме реального времени, помогая точнее оценивать эффективность тренировок.

Также Huawei Watch Fit 5 Pro поддерживают профессиональные режимы тренировок на открытом воздухе. Режим кроссового бега предоставляет функции навигации по отрезкам, отображение графика изменения высот и расчет предполагаемого времени прибытия.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 Pro оснащены батареей с высоким содержанием кремния, которая обеспечивает до 10 дней работы в режиме минимального использования и до 7 дней при обычном использовании. Одного заряда батареи хватит на целую неделю повседневного использования или коротких путешествий.

На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.видео»

Huawei nova 15 Max (8ГБ + 256 ГБ) — 32 999 руб. При оформлении предзаказа пользователи получат скидку 8 000 руб.

Huawei Fit 5 Pro — 28 999 руб. При оформлении предзаказа пользователи получат скидку 3 000 руб.