МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопередачей, функции на базе искусственного интеллекта и батарею с поддержкой быстрой зарядки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа самой популярной моделью оказался Huawei nova 15 Pro – на него пришлось 65% предзаказов, далее Huawei nova 15 – 35%. Среди цветов пользователи чаще выбирали черный (42%). Более половины покупателей (51%) выбирали расширенный объем памяти – 512 ГБ.

«Объем предзаказов на серию Huawei nova 15 оказался в три раза выше по сравнению с прошлым годом. Это говорит о стабильном интересе к линейке и высоком потенциале новинок на старте продаж. Мы ожидаем, что новинка займет лидирующие позиции в своем сегменте», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС: nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 руб.; nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 руб.; nova 15 (256 ГБ) – 33 990 руб.; nova 15 (512 Гб) – 38 990 руб.

Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. Huawei nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и черном цветах, а Huawei nova 15 – в мятном, белом и черном. Клиентам также доступна скидка 3 тыс. руб.