МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопередачей, функции на базе искусственного интеллекта и батарею с поддержкой быстрой зарядки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа самой популярной моделью оказался Huawei nova 15 Pro – на него пришлось 65% предзаказов, далее Huawei nova 15 – 35%. Среди цветов пользователи чаще выбирали черный (42%). Более половины покупателей (51%) выбирали расширенный объем памяти – 512 ГБ.

«Объем предзаказов на серию Huawei nova 15 оказался в три раза выше по сравнению с прошлым годом. Это говорит о стабильном интересе к линейке и высоком потенциале новинок на старте продаж. Мы ожидаем, что новинка займет лидирующие позиции в своем сегменте», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

Цены на новинки с учетом скидки в МТС: nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 руб.; nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 руб.; nova 15 (256 ГБ) – 33 990 руб.; nova 15 (512 Гб) – 38 990 руб.

Серия Huawei nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. Huawei nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и черном цветах, а Huawei nova 15 – в мятном, белом и черном. Клиентам также доступна скидка 3 тыс. руб.

Другие материалы рубрики

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще