Приложение Huawei Petal Search теперь рекомендует пользователям заказать такси в сервисе «Максим»

Huawei Petal Search — это аналог приложения Google для устройств Huawei и Honor. В нем сочетаются функции интернет-браузера и агрегатора приложений.

На стартовой странице Petal Search есть поисковая строка, лента актуальных новостей, а также поиск по категориям: товары и услуги, изображения и видео, приложения, объекты на карте. Он работает по аналогии с 2GIS: пользователь вводит в поисковой строке название интересующего объекта, например кафе, а приложение отображает его местоположение на карте.

Пользователь также может проложить маршрут, выбрав способ передвижения. Приложение предложит пройти до нужного места пешком, доехать на велосипеде, автомобиле или такси. При выборе последнего варианта система порекомендует «Максим» в 500 городах присутствия сервиса в России. Об этом CNews сообщили представители «Максим».

Ранее приложение «Максим» было адаптировано для смарт-часов Huawei на операционной системе Harmony.