Разделы

ПО Софт
|

Приложение Huawei Petal Search теперь рекомендует пользователям заказать такси в сервисе «Максим»

Huawei Petal Search — это аналог приложения Google для устройств Huawei и Honor. В нем сочетаются функции интернет-браузера и агрегатора приложений.

На стартовой странице Petal Search есть поисковая строка, лента актуальных новостей, а также поиск по категориям: товары и услуги, изображения и видео, приложения, объекты на карте. Он работает по аналогии с 2GIS: пользователь вводит в поисковой строке название интересующего объекта, например кафе, а приложение отображает его местоположение на карте.

Пользователь также может проложить маршрут, выбрав способ передвижения. Приложение предложит пройти до нужного места пешком, доехать на велосипеде, автомобиле или такси. При выборе последнего варианта система порекомендует «Максим» в 500 городах присутствия сервиса в России. Об этом CNews сообщили представители «Максим».

Ранее приложение «Максим» было адаптировано для смарт-часов Huawei на операционной системе Harmony.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

Недолго музыка играла: Власти передумали разрешать в России пиратское ПО

В Windows 11 появится крайне востребованная функция, которую пользователи ждали 5 лет

Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты

Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО

Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022