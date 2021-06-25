Huawei представила возможности поискового сервиса Petal Search для бизнеса

Huawei рассказала о рекламных возможностях Petal Search в России.

Petal Search — это интернет-поисковая система, разработанная компанией Huawei, которая позволяет владельцам устройств Huawei легко находить нужную информацию прямо на рабочем экране, включая приложения, новости, видео, изображения, магазины, авиабилеты, отели, местные компании и многое другое. Кроме того, Petal Search поддерживает разные способы ввода поисковых запросов (текст, голосовой и визуальный поиск). Пользователи разных стран могут искать нужную информацию на 50 языках более чем в 20 категориях. По оценкам компании, количество активных пользователей Petal Search в мире в месяц достигнет 60 млн человек к концу 2021 г.

Petal Search является важной частью экосистемы HMS и предустанавливается по умолчанию на всех новых телефонах и планшетах Huawei. Кроме того, сервис может загрузить и установить любой пользователь смартфона, скачав его из магазина приложений AppGallery.

На базе Petal Search Huawei создает открытую поисковую экосистему и сотрудничает с партнерами в разных странах, чтобы пользователи могли ощутить все преимущества инновационной локализованной поисковой системы. С недавнего времени Petal Search начала предоставлять рекламные возможности для партнеров в рамках трех категорий агрегатора – «Сервисы поблизости», «Покупки» и «Путешествия». В этих трех категориях партнеры Huawei могут продвигать рекомендации, предложения и публиковать информацию, которая может быть полезна пользователям при выборе товара или услуги в разделе «Покупки», нахождении в определенных местах или в определенное время года (например, идеи для следующей рождественской кампании или рекомендации для поездки в отпуск).

Партнеры могут самостоятельно использовать аналитические инструменты в личном кабинете для продвижения своих предложений в Petal Search, в том числе управление каталогами и рекламными слотами, которые позволят получить данные об активности пользователей и оценить эффективность проведенной рекламной кампании.

В настоящее время преимуществом для новых партнеров Huawei в России (онлайн-бизнесов, контент-провайдеров и компаний из разных индустрий) является возможность получить дополнительный бесплатный трафик на сайт или приложение и использовать новые форматы продвижения через поисковую систему Petal Search. Кроме того, партнеры могут воспользоваться привилегиями всей экосистемы HMS - комбинировать каналы продвижения (к примеру, Petal Search + AppGallery), участвовать в различных промоакциях Huawei, получать поддержку международной команды специалистов компании.