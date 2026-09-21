Ankey RBI усилил контроль веб-активности и файлов: вышел релиз решения для изоляции браузера

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление программного комплекса Ankey RBI. Релиз не только расширяет базовый сценарий удаленной изоляции браузерных сессий, но и встраивает продукт в корпоративную инфраструктуру безопасности: теперь Ankey RBI умеет передавать данные о веб-активности в Staffcop Enterprise, проверять файлы через PT Sandbox, работать на Astra Linux и жестче контролировать файловый обмен, печать и мультимедийные сессии. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Ankey RBI — программный комплекс класса Remote Browser Isolation. При использовании технологии обработка веб-контента выполняется в удаленной изолированной среде, что позволяет не исполнять активный код внешнего веб-ресурса непосредственно на рабочем месте пользователя. Решение предназначено для построения контролируемого доступа в Интернет в корпоративных и защищенных инфраструктурах.

Если раньше RBI воспринимался прежде всего как инструмент защиты конечных точек от потенциально опасного веб-кода, то новый релиз показывает смену роли технологии. В крупных организациях изоляция браузера все чаще становится не отдельным браузерным шлюзом, а частью единого контура контроля доступа в Интернет, обработки инцидентов и предотвращения утечек.

Ankey RBI получил ряд важных изменений

Интеграция со Staffcop Enterprise позволяет передавать данные о веб-активности пользователя во внешнюю систему контроля: посещение сайтов, заполнение форм, поисковые запросы, изменения заголовков страниц. Теперь активность внутри изолированной среды можно включить в единый контур наблюдения за действиями сотрудников — для расследований инцидентов и контроля политик безопасности. Поддержка протокола ICAP также позволяет RBI работать с другими DLP-системами. Особенно важно для банков, промышленности и госорганизаций.

Интеграция с PT Sandbox проводит проверку файлов через песочницу. Пока анализ не завершен, файл блокируется и получает статус «На проверке СБ». Безопасный объект становится доступен пользователю, вредоносный — получает статус «Отказано». Это усиливает защиту от неизвестных угроз для скачиваемых файлов, дополняя защиту антивирусом.

Сервер Ankey RBI теперь в добавление к поддержке установки на «Ред ОС» может работать на Astra Linux. Это упрощает внедрение решения в организациях, переходящих на российский программный стек, в том числе в госсекторе, промышленности и на объектах КИИ.

Контроль файлового обмена стал жестче. При загрузке файла в Интернет-пользователю доступна только папка Downloads, при скачивании — ограничен переход в другие каталоги. Это снижает риск отправки конфиденциальных данных и делает передачу файлов вовне управляемой для ИБ.

Запрет печати настраивается администратором через профиль. Политика «Запретить использовать принтеры» отключает как Ctrl+P, так и пункт меню браузера. Организация может создавать разные профили: с разрешенной печатью, полным запретом или ограничениями для подрядчиков.

Мультимедийные сессии теперь автоматически останавливаются при отключении пользователя. Если сотрудник запустил видео и отключился от RBI, после повторного подключения оно не продолжит воспроизводиться. Это снижает нагрузку на процессор, память, сеть и браузерные контейнеры при массовых подключениях.

Таким образом, Ankey RBI развивается от отдельного браузерного шлюза к полноценному компоненту корпоративного контура безопасного веб-доступа: веб-контент → Proxy/NGFW/SWG → Ankey RBI → контроль активности → DLP → проверка файлов → Sandbox/антивирус → политики доступа и вывода данных.

«Мы последовательно развиваем Ankey RBI от механизма удаленной изоляции браузера к полноценному компоненту корпоративного контура безопасного веб-доступа. Для заказчика важно не только исключить исполнение недоверенного кода на рабочем месте, но и контролировать файлы, пользовательскую активность, каналы вывода информации и при этом интегрироваться с уже используемыми средствами ИБ», — отметил Константин Хитрово, менеджер по продукту Ankey RBI.