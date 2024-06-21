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ПО «Надежность» «Северстали» получило сертификат качества

Модуль «RBI – Управление инспекциями с учетом факторов риска» ПО «Надежность» получил сертификат соответствия российскому ГОСТ «Р 55234.3-2013 – Практические аспекты менеджмента риска. Процедуры проверки и технического обслуживания оборудования на основе риска» и методическим рекомендациям, разработанным Американским институтом нефти, «API 580/581 – Методология инспектирования с учетом факторов риска». Собственная разработка «Северстали» актуальна для технического обслуживания и ремонта оборудования в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Модуль RBI представляет набор инструментов для разработки оптимальной стратегии инспектирования статического оборудования, работающего под давлением, для обеспечения его механической целостности. Речь идет о трубопроводах, теплообменниках, резервуарах и сосудах под давлением. С помощью физико-математических моделей в модуле формируется план инспекций, который позволяет снижать уровень риска негативных событий и обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования в течение расчетного срока его службы. Объем, периодичность и вид инспекций определяются на основе факторов рисков, при этом максимальное внимание уделяется оборудованию с высокой степенью риска.

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Для подтверждения соответствия модуля RBI требованиям ГОСТ «Р 55234.3-2013» и API 580/581 была проведена добровольная сертификация продукции на основании заключения, выданного Испытательной лабораторией программного обеспечения, информационных технологий и средств информатизации.

«ПО «Надежность» уже используется для технического обслуживания оборудования в разных отраслях промышленности, и мы продолжаем расширять портфель клиентов и сфер применения нашей разработки. Сертификация доказала соответствие решения общепринятой методологии управления рисками и позволяет внедрять его на ответственных производствах: нефтегазовом, нефтехимическом, а также в энергетике», – сказал руководитель группы Центра развития коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком» Дмитрий Фотькин.

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