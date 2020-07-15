Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки

Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, объявил о расширении присутствия на рынке Латинской Америки в партнерстве с Mayoristas de Partes y Servicios.

Решения компании Zecurion и ранее были представлены на данном рынке, а продажи велись напрямую из североамериканского офиса разработчика в Нью-Йорке. Компания Mayoristas de Partes y Servicios стала первым дистрибьютором решений Zecurion на территории Латинской Америки. Ключевой целью партнерства стало открытие локального центра компетенций, который поможет компании MAPS распространять и внедрять корпоративные продукты Zecurion для защиты данных от утечек.

Комплексное решение Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery контролирует более 200 каналов передачи данных, включая популярные мессенджеры, приложения, съемные устройства и фотографирование экрана компьютера с помощью уникального на рынке модуля Camera Detector. Кроме контроля утечек информации, DLP-система анализирует эмоциональное состояние и поведение сотрудников с помощью встроенной технологии UBA, выявляя потенциально опасную активность и случаи корпоративного мошенничества.

Данное партнерство является частью стратегии компании Zecurion, которое позволит значительно расширить присутствие компании на международном рынке. Комплексные системы защиты информации Zecurion уже используются более чем в 10 тыс. организаций в России и СНГ, Европе, США, странах Азии и Тихоокеанского региона. Zecurion работает на рынке с 2001 г. и за это время выпустил более десяти продуктов для кибербезопасности организаций, включая флагманскую DLP-систему, признанную «Большой тройкой» мировых аналитических агентств Gartner, IDC, Forrester.