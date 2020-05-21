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Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве

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Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, и российский системный интегратор в области информационной безопасности НИП «Информзащита» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество двух компаний позволит реализовать комплексные проекты по обеспечению защиты корпоративной информации от утечек.

В соответствии с договором, «Информзащита» будет поставлять своим клиентам комплексную DLP-систему Zecurion для защиты информации от утечек. Обязательным условием партнерской программы компании Zecurion является сертификация специалистов интегратора, которая позволит внедрять и обслуживать решение. Сотрудники «Информзащиты» уже успешно прошли обучение и подтвердили свою экспертизу.

Комплексная система Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной возможностью архивирования, сохраняя копии всех перехваченных сообщений, писем, вложенных файлов, документов, записанных на USB-устройства и распечатанных на принтерах. Кроме выявления и блокировки утечек информации, DLP-система анализирует поведение сотрудников и определяет их эмоциональное состояние, тем самым выявляя потенциально опасную активность. Zecurion DLP защищает критически важную корпоративную информацию от утечек, а также позволяет расследовать и выявлять на раннем этапе мошеннические схемы в организации.

«Мы рады видеть среди наших партнеров одного из крупнейших интеграторов в стране. Благодаря многолетнему опыту и компетенциям „Информзащиты“ в сфере кибербезопасности мы сможем масштабировать применение нашего флагманского решения для защиты информации от утечек, — сказал Александр Белявский, коммерческий директор Zecurion. — Мы уверены, что наша совместная работа обеспечит максимальную защиту компаний от внутренних угроз, которые могут нанести, как финансовый, так и репутационный урон».

«Ни для кого не секрет, что с каждым днем киберугрозы становятся технически сложнее, а, пожалуй, самое ценное, за чем охотятся хакеры – это персональная и корпоративная информация. Мы боремся с кибермошенниками уже 25 лет и постоянно повышаем свои компетенции, расширяем набор решений и следим за передовыми технологиями. Благодаря сотрудничеству с компанией Zecurion мы можем обеспечить наших заказчиков действительно комплексной защитой от всех видов утечек», – сказал Лев Фисенко, заместитель коммерческого директора компании «Информзащита».



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