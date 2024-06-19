Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, переводит 10 тыс. ПК на российский Linux и «МойОфис»

Госкорпорация по организации воздушного движения в России, стремясь исполнить поручение Владимира Путина о замещении госкомпаниями определенного софта к январю 2025 г., разместила несколько тендеров на закупку соответствующего софта.

Исполнение поручения Президента

Государственная корпорация по организации воздушного движения в России (ГК по ОрВД) разместила несколько тендеров на сайте госзакупок по использованию отечественного софта на рабочих местах сотрудников.

На сайте госзакупок сказано, что ГК по ОрВД закупит 10,8 тыс. лицензий офисного пакета от «МойОфис» и 10 тыс. лицензий отечественной операционной системы на базе Linux «Ред ОС». На закупку офисного пакета выделено 262,8 млн руб., а ОС – 74,3 млн руб.

Помимо офисного пакета и ОС, ГК по ОрВД планирует к закупке системы для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап»: две бессрочных лицензии для платформы виртуализации и физического сервера в количестве 125 и 235 шт. соответственно, а также два сертификата на техническую поддержку на год. Это обойдется бюджету в 57,5 млн руб.

Тендеры были размещены на сайте госзакупок 18 июня 2024 г. Участники могут подать заявки до 4 июля 2024 г. 16 июля 2024 г. будут определены победители торгов.

Первой на закупки ПО госкорпорации обратила внимание редакция TAdviser.

Миграция ПО в ГК по ОрВД, вероятно, связана с поручением Президента России Владимира Путина о замещении госкомпаниями определенного программного обеспечения (ПО) на аналоги российского происхождения к 1 января 2025 г.

Род деятельность и структура госкорпорации

ГК по ОрВД оказывает услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства на территории России. В компании заявляют, что количество сотрудников превышает 30 тыс., а количество полетов, которые они обслуживают составляет более 1,5 млн ежегодно.

На сайте компании сказано, что они обслуживают одновременно более тысячи воздушных средств.

ГК по ОрВД имеет 21 филиал по всей стране с генеральной дирекцией в Москве. Помимо этого, были созданы один главный центр единой системы организации воздушного движения России (Москва) и 14 региональных центров в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Магадане, Якутске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Санкт-Петербурге и Калининграде.