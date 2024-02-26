«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

с«Тантор Лабс» совместно с «Аквариус» представили новую программно-аппаратную платформу для работы с базами данных — Tantor XData. ПАК работает на базе ОС Astra Linux Special Edition, обладает высокой производительностью, а также стабильно работает при повышенных нагрузках. У серверов есть версии на процессорах Baikal-S и Kunpeng 920.

ПАК Tantor XData

На российский рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData, разработанный компанией «Тантор Лабс», «дочкой» группы «Астра», совместно с «Аквариусом».

Новый ПАК является первым для «Астры» и по заявлению компании стабильно работает при повышенных нагрузках и позволяет достичь высокой производительности и доступности благодаря современной аппаратной архитектуре и качественным комплектующим.

В Tantor XData используется сертифицированный СЗИ из состава ОС Astra Linux Special Edition, что обеспечивает соответствие продукта самым строгим ИБ-требованиям. Помимо этого ПАК имеет удобный графический интерфейс для настройки и администрирования продукта, также предусмотрена возможность без остановки рабочих процессов менять вычислительную мощность и объем оперативной памяти, увеличивать пространство для хранения данных и резервных копий.

Фото: Astra Корпоративная платформа баз данных Tantor XData

Tantor XData подойдет как государственным, так и коммерческим организациям для создания хранилищ данных с возможностью их онлайн-аналитической обработки (OLAP) и для управления транзакциями в режиме реального времени (OLTP), что актуально для интернет-банкинга, торговли и многих других сфер экономики.

Стоит упомянуть, что компания «Тантор Лабс» до момента покупки 75% его активов группой компаний «Астра», в целях углубленной интеграции СУБД PostgreSQL со своей серверной ОС Astra Linux, занималась проектированием и разработкой систем управления и мониторинга вышеупомянутой СУБД PostgreSQL и вспомогательной инфраструктуры. Так данное сотрудничество уже привело к созданию собственной СУБД, названной Astra DB Tantor Platform.

О технической части ПАК

Аппаратная часть Tantor XData представляет собой вычислительный модуль, который предоставлен в нескольких версиях — это двухпроцессорные серверы архитектуры x86-64, произведенные группой компаний «Аквариус» на собственных мощностях, четырехпроцессорные сервера архитектуры x86-64, двухпроцессорные – с архитектурой AMD EPYC, а также двух или четырехпроцессорными устройствами с архитектурой ARM (Baikal-S и Kunpeng 920).

Количество выпущенных серверов, как и их цену, «Астра» не раскрывает.

Внутри аппаратного модуля размещается программная часть, представленная серверной операционной системой Astra Linux Special Edition, которая имеет три режима защиты: базовый, усиленный и максимальный («Орел», «Воронеж» и «Смоленск» соответственно) и подходит для применения в любых информационных системах.

Программная часть также включает три связанных репликацией экземпляра СУБД Tantor Special Edition, между которыми в зависимости от нагрузки происходит автоматическое переключение, и платформу администрирования и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor. Кроме этого, в состав ПАК входит дополнительный софт от «Тантор Лабс»: Tantor Appliance Manager и Backman. Tantor Appliance Manager — это микросервис для платформы Tantor, позволяющий в автоматическом режиме управлять аппаратными ресурсами, создавать или удалять отказоустойчивые кластеры БД. Backman — это сервис для резервного копирования этих кластеров, администрирования сделанных копий и архивирования журнала WA-логов.

О доступных комплектациях

Tantor XData поставляется в комплектации, полностью готовой к использованию, минимальная стартовая конфигурация включает в себя: 5 серверов: три вычислительных, управляющий и резервного копирования. И может быть масштабирована до 18 вычислительных серверов, поддерживающих 864 ядра (1728 vCPU), 27 ТБ ОЗУ, 2,5 ПБ под данные без учета фактора репликации и три ПБ под резервные копии и архивные логи. Для одной базы данных (БД) наибольшего объема можно задействовать 92 vCPU, 1,5 ТБ ОЗУ и 120 ТБ.

На текущий момент ПАК «XData» доступен на оборудовании «Аквариус» с использованием процессоров архитектуры x86 и уже применяется в тестовом режиме несколькими компаниями. Стоимость минимальной конфигурации данного комплекса зависит от масштаба закупки и потребностей бизнеса заказчика.