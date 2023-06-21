Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15

Реализованные в Tantor Special Edition 15 изменения направлены на повышение производительности БД, упрощение миграции с СУБД Oracle и MS SQL, оптимизацию хранения данных, улучшения в части инкрементального резервного копирования данных и повышение удобства продукта для пользователей.

Российский разработчик СУБД, компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра»), сообщает о выходе мажорной версии обновлений СУБД Tantor Special Edition 15, в основе которой лежит дополненная и усовершенствованная версия PostgreSQL 15. Релиз Tantor SE включает в себя новую функциональность, а также полный набор возможностей, добавленных в ранее вышедший выпуск Tantor Special Edition 14. Обновленная версия СУБД поддерживает все сертифицированные российские операционные системы, а также большинство наиболее популярных платформ на базе Open Source-кода. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Среди ключевых изменений стоит выделить поддержку 64-битного счетчика транзакций в базе данных, позволяющего обеспечить большую емкость и производительность. Это особенно важно для крупных организаций с высокой нагрузкой БД. Обновленный счетчик обеспечивает более надежную и безопасную работу БД, поскольку позволяет избежать проблем с превышением лимита транзакций и потерей данных.

В новом релизе благодаря добавлению параметра origin в команду Create Subscription появилась возможность создавать двунаправленную логическую репликацию, которая позволяет передавать изменения из одной БД в другую и наоборот, что обеспечивает синхронизацию данных в режиме реального времени. Данные можно синхронизировать между несколькими БД, находящимися на разных физических серверах. Таким образом можно добиться повышенной отказоустойчивости системы и непрерывности бизнес-процессов при отказе одного из серверов. Кроме того, распределение нагрузки между несколькими серверами способствует повышению производительности БД в целом.

В версии Tantor SE 15 реализована поддержка сжатия в библиотеке libpq. В ее конфигурации теперь есть параметр libpq_compression, поддерживаются алгоритмы сжатия lz4 и zlib. Это существенно ускоряет передачу данных и работу приложений, уменьшает нагрузку на сеть и потребление памяти на сервере, а также экономит место на диске.

Доработки затронули и ядро СУБД Tantor: внедрен метод SIMD (Single Instruction, Multiple Data), позволяющий повысить производительность продукта. Более эффективное использование ресурсов процессора особенно заметно при обработке больших массивов данных либо сложных данных, таких как тексты и JSON. Поддержка SIMD ускоряет запросы, которые используют математические операции, на несколько порядков. Также оптимизирован линейный поиск, обеспечена поддержка SSE2 (SIMD для процессоров Intel и AMD архитектуры x86) и SIMD NEON (SIMD для процессоров ARM).

Среди нововведений стоит отметить возможность резервировать подключения для пользователей, не являющихся superuser. Это происходит с помощью нового параметра конфигурации reserved_connections, доступного в файле postgresql.conf. Еще одно новшество – это параметр transaction_timeout, который позволяет отменить любую транзакцию, если она продолжается дольше указанного интервала времени, и применим как к явным, так и к неявным транзакциям.

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В новой версии СУБД Tantor появилась поддержка автономных транзакций в PL/pgSQ: добавлено расширение языка PL/pgSQL для автономных транзакций, что дает возможность независимо фиксировать или отменять дочернюю транзакцию, не влияя на то, что происходит с текущей (например, для ведения журнала аудита). Расширение реализует автономные транзакции через механизм фоновых процессов. В будущих релизах разработчики планируют обеспечить поддержку расширения языка PL/Python и SQL.

«Мы провели большую работу в части оптимизации ядра под высокие нагрузки: добавили 64-битных счетчик транзакций и набор важных расширений, – отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». – Наша команда подходит очень ответственно к ко всем этапам разработки продукта и уже на стадии бета-тестирования выявляет ошибки и погрешности, чтобы предоставить нашим заказчикам высокопроизводительный, надежный и удобный инструмент для работы с данными».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.