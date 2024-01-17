Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — универсального инструмента, предназначенного для управления базами данных на основе PostgreSQL. Одним из главных нововведений стала локализация на русском языке. Раньше пользователи платформы могли работать только в англоязычном интерфейсе, теперь могут выбрать русский в настройках. Таким образом, разработчики Tantor 3.3 сделали решение еще более дружественным и доступным для российских клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

У агентов платформы появилась возможность поддерживать работу двух и более экземпляров СУБД на одном сервере, включая и те, что запущены в Docker-контейнерах. В специальном окне отображается количество инстансов, управляемых одним агентом. Это позволяет администратору оптимизировать работу сразу с несколькими экземплярами баз данных. При повторной установке инстанса с тем же IP-адресом или портом модальное окно выводит информационное сообщение об ошибке, улучшая понимание ситуации.

В интерфейс добавлена колонка HOST FQDN («Имя узла»), отображающее полное доменное имя сервера, на котором работает инстанс. Эта функция улучшает прозрачность сетевой инфраструктуры и контроль над ней, предоставляя ключевую информацию для решения различных административных и технических задач.

Благодаря интеграции с открытым приложением Ansible и технологией Playbook новая версия платформы дает возможность массово устанавливать и конфигурировать агентов через интерфейс командной строки (CLI), без необходимости использовать графический интерфейс платформы.

На странице Cluster Config теперь доступны подсказки с описанием параметров, с ними настройка кластера Patroni стала интуитивно более понятной.

Оптимизирована производительность платформы для сценариев ее использования с более чем 1100 наблюдаемыми инстансами. При наличии множества кластеров с одноименными экземплярами система самостоятельно обнаружит принадлежность каждого экземпляра к правильному кластеру.

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«Мы активно работаем над тем, чтобы наш продукт стал еще более доступным и дружественным для отечественных заказчиков, поэтому внимательно прислушиваемся к обратной связи. Многие улучшения Tantor 3.3 были сделаны как раз на основе пожеланий и замечаний пользователей. Интерфейс на русском языке, расширенная поддержка мультиинстансов, улучшения в работе агента, оптимизация производительности платформы — все это позволит компаниям, располагающим обширной инфраструктурой баз данных, оптимизировать их поддержку, существенно сократить расходы на развертывание и администрирование», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформа для управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.