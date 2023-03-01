«Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor

Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.12. В продукт интегрирован один из самых популярных анализаторов планов запросов на основе сервиса explain.tensor.ru, при этом доступны два варианта отображения информации. Система может показывать и любые пользовательские планы запросов PostgreSQL, скопированные из разных источников, и те, что собраны с помощью встроенного в нее расширения.

Такая интеграция позволяет проводить анализ непосредственно в рамках Tantor, больше не нужно отправлять запросы и данные во внешние сервисы. Более того, платформа собирает и хранит запросы в соответствии с установленной конфигурацией, что существенно облегчает их поиск по дате, количеству строк и прочим параметрам.

Что касается сервиса explain.tensor.ru, то он сохранил всю свою функциональность: наглядность планов. В текстовом виде не всегда удобно проводить анализ планов, особенно, если речь идет о больших сложных запросах (например, запросы для аналитики, «1С» и т.д.); Piechart распределения времени по узлам; Tilemap распределения времени по узлам; для самых сложных вариантов можно использовать диаграмму выполнения запроса; рекомендации по оптимизации плана запроса; статистика по плану запроса.

Эти возможности позволяют проводить глубокий анализ планов запросов и оптимизировать их при необходимости.

В число других новшеств вошли улучшение работы виджета Wraparound в модуле Dashboard, а также оптимизация отображения имеющихся в этом виджете данных для СУБД с 64-битным счетчиком транзакций. В окне подтверждения изменений конфигурации появился поиск, и, если поменялось много параметров, можно легко и быстро найти нужный. Установку агента упростили: теперь при его инсталляции на машину с БД нужно вводить меньше информации.

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Полнофункциональная модульная платформа Tantor предназначена для администрирования и мониторинга корпоративных баз данных на основе PostgreSQL. Решение имеет единый графический интерфейс и позволяет подключать БД сторонних производителей. Продукт включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и подходит для импортозамещенных ИТ-инфраструктур, в том числе на базе ОС Astra Linux. Пользователи платформы — это государственные и частные организации, которые мигрируют или планируют переход на PostgreSQL с Oracle, стремятся оптимизировать расходы за счет автоматизации рутинных действий, собираются создать много кластеров и используют высоконагруженные серверы. В Tantor реализован ряд улучшений для большей производительности при повышенных нагрузках, имеется функциональность для быстрой бесшовной миграции, работы в режиме отказоустойчивого кластера, а также централизованного управления и мониторинга.

«В работе над своим софтом мы всегда ориентируемся на актуальные запросы рынка и обратную связь от пользователей. Это помогает нам развивать продукты именно в том направлении, что требуется заказчикам, и одновременно с этим реализовывать доработки, которые повышают качество и удобство уже имеющегося функционала. В частности, в релизе 1.12 мы оптимизировали запрос сбора данных о работе autovacuum и работу агента при подключении по IP, повысили скорость работы пользовательского интерфейса. Кроме того, были скорректированы расчет метрик утилизации CPU и автозаполнение полей поиска на всех экранах при использовании расширений для браузера, также исправлена ошибка отправки сообщений на e-mail при добавлении нового пользователя. Роль Viewer теперь позволяет просматривать информацию об агентах, а пользователю с правами администратора (Admin) стала доступна кнопка Acknowledge в разделе Alerts. Мы благодарны нашим клиентам за отзывы о платформе и открыты для сотрудничества и предложений. Вместе мы сделаем наш продукт еще лучше», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор лабс», ГК «Астра».