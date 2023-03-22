ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД

Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в области поддержки, развития, внедрения и популяризации среди промышленных предприятий отечественной ИТ-продукции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Данное сотрудничество позволит объединить уникальную экспертизу производителя и интегратора: специалисты Prof-IT Group сосредоточатся на услугах интеграции и поддержки ПО Tantor, они будут не только продавать лицензии, но и предоставлять клиентам высококачественные услуги, связанные с его интеграцией и дальнейшим техническим сопровождением. Стороны договорились сформировать для целевой аудитории новое комплексное предложение по цифровизации и импортозамещению инфраструктур. Его актуальность обусловлена тем, что и в промышленности, и других сферах экономики для управления, структурирования и актуализации информации раньше использовались зарубежные СУБД, и сейчас, чтобы сохранить работоспособность, организациям необходимо мигрировать на импортонезависимые технологии.

СУБД и платформа Tantor включены в софтверный стек ГК «Астра», зарегистрированы в «Реестре российского программного обеспечения» и подходят для импортозамещения. Созданная на базе PostgreSQL СУБД Tantor отличается повышенной производительностью и имеет встроенную систему администрирования и мониторинга БД. В числе ее преимуществ — способность экономить ресурсы и при этом поддерживать высокий уровень инфобезопасности. Обнаруженные уязвимости оперативно устраняются, предусмотрена интеграция с ОС Astra Linux для надежной защиты от несанкционированного доступа к информации, а для разработчиков в продукте заложена возможность работать с обезличенными данными. Платформа Tantor позиционируется как решение, с помощью которого можно вести мониторинг и администрировать все корпоративные БД на базе PostgreSQL, в том числе от сторонних производителей.

«В текущем году замещать решения прекративших работу в России компаний по-прежнему актуально, поэтому рост российского рынка ПО в 2023 г. продолжится. Это же подтверждают наши заказчики, начавшие активно реализовывать программу импортозамещения. Партнерство с «Тантор лабс» позволит нам обеспечить доступность передовых разработок вендора на выгодных условиях и гарантирует высокое качество оказываемого нами сервиса», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

«Сегодня мы имеем дело с ростом спроса на отечественные программные продукты и интереса к базам данных. Мы всегда стремимся к сотрудничеству с компаниями, которые предоставляют качественные услуги в области системной интеграции и консалтинга, и рады партнерству с Prof-IT Group. Экспертиза наших коллег в области ИТ-продуктов для промышленности поможет многим заказчикам достигнуть желаемых целей в части импортозамещения и повысить эффективность бизнеса», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор лабс», ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД и платформа для управления и мониторинга БД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group специализируется на автоматизации бизнес- и производственных процессов, системной интеграции, создании и внедрении решений для «умного города» и «Индустрии 4.0», а также разрабатывает собственное ПО для цифровой инфраструктуры предприятий и мегаполисов. Деятельность компании сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015, имеются лицензии ФСБ России на ряд видов деятельности в части шифрования данных и ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.