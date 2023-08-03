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Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных

Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии модульной платформы администрирования и мониторинга СУБД на базе PostrgeSQL Tantor 3.0.

Среди ключевых обновлений стоит отметить поддержку интеграции и управления кластерами Patroni. Программный инструмент Patroni используется для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости баз данных PostgreSQL путем автоматического переключения на резервные узлы в случае сбоя или отказа основного узла. Это позволяет обеспечить высокий уровень доступности и автоматическое управление базами данных PostgreSQL. И на сегодня это незаменимый инструмент для предприятий, которым крайне важно обеспечить бесперебойную работу своих приложений и сервисов — он дает возможность сохранить целостность данных и избежать потери информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Интеграция с приложением Patroni реализована с помощью интерфейса PatroniAPI - внедрение и управление кластерами стало для пользователей платформы Tantor 3.0 намного проще. В новой версии доступны следующие возможности: управление жизненным циклом кластера Patroni с помощью графического интерфейса; готовый набор метрик, графиков и триггеров для мониторинга состояния кластера; получение оповещений о возникновении нештатных ситуаций в работе инстанса (сервера баз данных), оповещения приходят в случае недоступности инстанса кластера, отставании репликации и при других инцидентах.

В платформы Tantor 3.0 добавлена новая вкладка CLUSTERS в меню Overview, благодаря которой идет отображение всех кластеров в рабочем пространстве и демонстрация служебной информации и конфигурации кластера (общего объема логических ядер CPU и оперативной памяти, размера занятого/общего дискового пространства, количество инстансов непосредственно в самом кластере).

В релизе реализовано новое меню для работы с кластерами, позволяющее просматривать детальную информацию о работе каждого инстанса, входящего в состав кластера. Его можно инициализировать, запускать и останавливать. Пользователям платформы также доступны функции мониторинга работы кластера в целом и инстансов, входящих в его состав.

«В работе над своим решением мы всегда ориентируемся на актуальные запросы рынка и обратную связь от компаний-заказчиков. Именно эти два момента помогают нам развивать продукт, повышать его функционал. В частности, в релизе платформы Tantor 3.0 появилась поддержка интеграции и управления кластерами Patroni, – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». – Дорожная карта развития платформы Tantor построена таким образом, чтобы с каждым обновлением расширять возможность работы наших продуктов в экосистеме программного обеспечения российских разработчиков и реализовывать доработки, которые повышают качество и удобство уже имеющегося функционала».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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