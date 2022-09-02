«Мегафон» улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума

«Мегафон» запустил новые базовые станции во Владивостоке и на острове Русском для улучшения качества связи, покрытия и скорости мобильного интернета к открытию ВЭФ-2022. Всем гостям и жителям Владивостока будут доступны скоростной мобильный интернет и качественная, стабильная связь от «Мегафона», даже в часы пиковой нагрузки и массового скопления людей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

К открытию Восточного экономического форума построено более пяти базовых станций, которые улучшили покрытие сети скоростного интернета на популярных гостевых маршрутах, а также модернизирована существующая инфраструктура компании как на острове Русском, так и в самом Владивостоке. Скоростной мобильный интернет от «Мегафона» доступен на территории всего кампуса ДВФУ, в том числе на открытых площадках форума в бухте Аякс. Он поможет в организации прямых трансляций с самых важных событий форума, а участники смогут делиться впечатлениями с открытия и круглых столов, отправлять фото экспозиций с «Улиц Дальнего Востока» и набережной кампуса, памятных мест Владивостока и морских пейзажей.

«Ежегодно ВЭФ собирает большое количество участников из разных регионов России и ближнего зарубежья. Наша задача предоставить всем гостям форума премиальное качество мобильных сервисов — голосовой связи и скоростного интернета, для этого мы проанализировали данные прошлого года и провели модернизацию и дополнительную стройку на нашей сети», — сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

***

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

«Мегафон» — всероссийский связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.