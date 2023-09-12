«Почта России» и АО «ГЛОНАСС» будут вместе развивать цифровизацию транспорта

«Почта России»и АО «ГЛОНАСС» будут вместе работать над созданием и внедрением интеллектуальных логистических систем, а также над развитием технологий для взаимодействия транспортных средств друг с другом или с внешней средой.

Соглашение партнеры заключили на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Подписи под документом поставили генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Компании договорились реализовывать программы и мероприятия для поиска современных технических решений в области интеллектуальных транспортных систем. Это поможет формировать пул высокотехнологичных проектов и сервисов, базирующихся на технологиях спутниковой навигации и подвижной радиосвязи, для проработки их внедрения.

«Цифровые сервисы подобно нервной системе опоясывают каждый процесс в «Почте». Их развитие позволяет нам повышать прозрачность и скорость реагирования на любые внешние изменения, подстраиваясь под условия среды. Партнерство с АО «ГЛОНАСС» поможет нам ускорить внедрение инноваций, интеллектуальных систем и платформенных решений в логистике», – отметил Михаил Волков.

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» добавил, что компании планируют вместе масштабировать применение системы мониторинга транспорта, подвижных объектов и персонала «Мониторинг ЭРА», включенного в реестр российского ПО.

«Объединение наших компетенций и опыта по мониторингу различных видов транспорта поможет создать уникальные отечественные технологии под конкретные логистические задачи «Почты России», - сказал Алексей Райкевич. – При этом мы обеспечим импортонезависимость за счет использования решений собственной разработки и сможем совместно расширять функциональность наших продуктов».

Сегодня в «Почте России» действует система МРПЛ (моделирование региональной почтовой логистики), которая на базе математических алгоритмов строит прогнозную модель на месяцы вперед. Кроме того, «Почта» использует систему мониторинга состояния транспорта, которая в режиме реального времени передает геопозицию автомобиля и информацию о некоторых событиях, чтобы следить за сохранностью грузов в пути.